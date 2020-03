ADRA considera redução dos ministérios uma boa medidas em tempo de crise

O director da Acção Para o Desenvolvimento Rural e Ambiental (ADRA), Carlos Cambuta, considerou, ao OPAIS, como sendo uma boa medida a intenção do Governo reduzir os departamentos ministeriais de 28 para 21. Para Carlos Cambuta, a medida vai possibilitar ao Executivo poupar mais recursos financeiros, materiais e patrimoniais, o que poderá, positivamente, contribuir para a redução dos custos e a maximização de receitas.

No seu entender, num momento em que o país atravessa dificuldades financeiras com a que da do preço do barril de petróleo e a expansão à escala mundial do novo Coronavírus, é inadiável a redução de gorduras no aparelho do Estado, apostando na simplificação e eficiência dos órgãos para permitir a consequente redução dos custos. Por este motivo, frisou, ao tornar pública, ontem, a intenção de reduzir a estrutura do governativa, o Executivo acabou por acertar, embora tardiamente, a julgar pelo estado deprimido que a economia nacional vem apresentando desde 2014, período em que iniciou a recessão económica a nível internacional.

“Há muito que temos vindo a sugerir essa medida. Não faz sentido um Estado em crise ter a quantidade de ministérios que temos. Não é prudente, para as reformas que se pretende implementar”, frisou.

Reduzir e dinamizar

Por outro lado, Carlos Cambuta disse que a medida de redução deve ser acompanhada com a necessidade de se dinamizar os órgãos que se mantiverem. Conforme explicou, não basta apenas reduzir, é preciso ajustar e tornar os órgãos ministeriais instituições eficientes, dinâmicas que correspondam aos anseios e às necessidades dos cidadãos no que ao serviço público diz respeito.

“A intenção de reduzir os órgãos ministeriais é uma boa notícia ao país, mas, mais do que diminuir, é preciso tornar os ministérios em órgãos de utilidade pública, apostando na simplificação e eficiência dos serviços”, apontou.

Executivo “emagrece” com menos 7 ministérios

O Executivo angolano, reunido esta sexta-feira em sessão do Conselho de Ministros, reduziu de 28 para 21 os ministérios que integram o Governo do país.

Eis a lista das fusões:

Ministério da Defesa com o Ministério dos Antigos Combatentes. Ministério da Cultura com o Ministério da Hotelaria e Turismo. Ministério dos Transportes com o Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação. Ministério da Agricultura com o Ministério das Pescas. Ministério do Comércio com o Ministério da Indústria. Ministério das Obras Públicas com o Ministério do Ordenamento do Território.

Em declarações à imprensa, a propósito, a ministra das Finanças, Vera Daves, confirmou que houve fusão 12 ministérios.

Ao falar no final da sessão do Conselho de Ministros Vera Daves sublinhou que com a fusão, os ministérios passam a ter dupla designação, como por exemplo Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, bem como Ministério da Agricultura e Pescas.

Intactos ficaram os ministérios das Relações Exteriores, da Economia e Planeamento, das Finanças, da Administração do Território e Reforma do Estado, da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, bem com da Justiça e dos Direitos Humanos.

Permanecem igualmente os ministérios da Energia e Águas, da Educação, da comunicação Social, da Saúde, do Ensino Superior, Ciência e Inovação, da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, bem como da Juventude e Desportos.

C/Angop