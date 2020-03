Desobediência generalizada ao estado de emergência

Apesar de o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, ter esclarecido,há dois dias, em conferência de imprensa, as limitações impostas pelo Decreto Presidencial nº80/20, de 25 de Março, que formaliza a iniciativa presidencial, tudo pareceu fi car na mesma. O fundamento que apresentou, de que assim se procedeu pelo facto de o país atravessar no presente momento uma situação de iminente calamidade pública, em todo território nacional, pelo que todos devem observar o estado de emergência, que começou às 00h00 de ontem e cessará às 23h59 do dia 11 de Abril do corrente mês, pouco, aparentemente, despertou as pessoas.

Este período é prorrogável nos termos da lei, caso persistir os riscos que nortearam a sua instauração. Cidadãos há que nem sequer observaram as regras de prevenção que têm sido amplamente divulgadas para evitar propagação da Covid-19, saindo à rua mesmo sem reunir os critérios de isenção imposta pela lei. Em situações do género, os agentes da ordem pública têm o poder de orientar o cidadão a regressar ao seu domicílio.

“O desrespeito à ordem (…) constitui crime de desobediência, punível nos termos da lei penal, podendo dar lugar à detenção imediata”, lê-se no documento. Estão isentas das restrições à circulação, a saída para aquisição de bens e serviços essenciais e a deslocação para efeitos de desempenho de actividades profi ssionais ou equiparadas em funcionamento durante o período de vigência do estado de emergência.

Poderão circular livremente também aquelas pessoas que tenham necessidades imperiosas de benefi ciarem de assistência médica, incluindo aquelas que vão proceder à doação de sangue ou receber essa dádiva. As vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos em situação de emergência também poderão circular, desde que estejam a ser transportadas para centros de acolhimento.

O mesmo será extensivo às crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial ou protecção de menores em centro de acolhimento ou familiar. A referida lei determina que ao efectuarem tais deslocações (ver caixa), os cidadãos devem respeitar as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as pessoas.

Outras isenções à restrições de circulação

a) deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com defi ciência, fi lhos, progenitores, idosos ou dependentes;

b) deslocações de curta duração para efeitos de actividade física, sendo proibido o exercício de actividade física colectiva;

c) deslocações para participação em acções de voluntariado social;

d) deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente;

e) deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;

f) participação em actos processuais junto das entidades judiciárias;

g) deslocações por parte de pessoas portadoras de livre-trânsito, emitido nos termos legais, no exercício das respectivas funções ou por causa delas;

h) deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais localizadas em Angola, desde que relacionadas com o desempenho de funções ofi ciais;

i) deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa; j) retorno ao domicílio pessoal; k) Outras actividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justifi cados.