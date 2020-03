“Dia Mundial do Teatro” em Angola celebrado em reflexão

O Dia Mundial do Teatro que se assinalou ontem, 27, foi celebrado em casa em todo o mundo, devido às medidas cautelares contra a disseminação do novo Coronavírus, que tem dizimado muitas vidas desde Dezembro de 2019. Em Angola, devido ao Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República, João Lourenço, que teve inicio ontem, a Associação Angolana de Teatro (AAT) convidou a classe a reflectir em torno dos vários problemas que afligem os seus membros.

Em conversa com OPAÍS, o presidente da Associação Angolana de Teatro, Adelino Caracol, avançou que devido ao período inicial de quarentena, este ano a data não será comemorada com actividades teatrais, mas a classe é chamada a pensar sobre o estado actual do teatro no país. “Estamos a cumprir com as medidas cautelares contra a COVID-19, porque a vida é um bem maior.

Por isso, mesmo em casa, vamos aproveitar para cogitar sobre o estado do teatro no país, além da mensagem internacional, que é feita anualmente”, aferiu. A mensagem internacional sobre a data, é da autoria do encenador e dramaturgo paquistanês, Shahid Nadeen e incide no carácter espiritual do teatro, sublinhando a forma como esta arte pode aproximar os seres humanos. A referida notícia foi promovida pelo Instituto Internacional do Teatro.

“O Teatro tem um papel, um nobre papel, para energizar e mobilizar a humanidade a erguer-se da sua descida para o abismo. O Teatro pode elevar o palco, o espaço de representação, a algo sagrado”, escreve. “Fazer Teatro pode ser um acto sagrado e os actores podem, de facto, tornar-se avatares dos papéis que interpretam.

O Teatro eleva a arte de representar a um plano espiritual superior. O Teatro tem o potencial de se tornar num santuário e o santuário num espaço performativo”, conclui a sua missiva o encenador e dramaturgo paquistanês Shahid Nadeem.

Noutros países Apesar do actual contexto global, a Companhia Residente do teatro Municipal Sá de Miranda, de Viana do Castelo, em Portugal, está a difundir um extenso programa, para celebrar a data, através das redes sociais. O Teatro do Noroeste Em Sua Casa que, desde 16 do mês em curso e até 9 de Abril, está a transmitir o vídeo de uma peça de teatro por dia, o Teatro do Noroeste – CDV, que está a publicar vídeos com leitura de mensagem, realizados por actores da companhia que se encontram em teletrabalho.

A data

O Dia Mundial do Teatro é celebrado desde 1961, pelo Instituto Internacional do Teatro. Nesta data, várias organizações culturais apresentam espectáculos teatrais, para comemorar a efeméride, permitindo o acesso gratuito. Existem vários géneros teatrais como a comédia, o drama, a farsa, a tragédia, a tragicomédia, o melodrama, a revista, o teatro infantil, entre outros.