Editorial: Mais do que palavras

Ficou ontem claro que se vai precisar de muito mais do que de palavras para que os angolanos se coloquem em isolamento social. Talvez venha a ser necessário o uso de alguma força também.

A indisciplina é grande, mas, como diz o povo, há que se ter em conta que “as condições não favorecem”. Com salários em atraso, com a impossibilidade de conservação de certos alimentos em casa, por falta de eletricidade de alguns e devido à pobreza de outros, com o facto de grande parte das pessoas não ter alternativa à “rua” para encontrar a refeição do dia, é quase impossível impor uma quarentena domiciliar completa e “voluntária” aos angolanos. Mas há que optar. Aliás, esta é também uma oportunidade para se mudar radicalmente muita coisa no país.