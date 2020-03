A decisão da revisão do OGE foi tomada no final da reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, que teve lugar, excecionalmente, no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda. “O Executivo acaba de aprovar uma proposta de revisão do Orçamento Geral de Estado que contamos submeter à Assembleia Nacional até 15 de Maio”, anunciou. Antes da revisão orçamental, o Ministério das Finanças, em parceria com o Ministério dos Recursos Naturais e Petróleos, Ministério da Economia e Planeamento, com a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP) e ainda o Instituto Nacional de Estatística vão procurar formas de ir calibrando as propostas para a afixação de um novo preço. “Mas o preço de referência não será superior a 35 dólares”, avançou, acrescentado que a taxa negativa esperada do Produto Interno Bruto é de 1,21%. A medida ora anunciada foi defendida, desde o início da baixa do preço do petróleo no mercado mundial, por vários analistas ouvidos pelo OPAIS. Por exemplo, no momento da elaboração do actual OGE, o economista Yuri Quixina considerou como sendo irrealista por estar fixado em 55 dólares. Defendia, na altura, uma redução na ordem dos 45 dólares.

Em função do momento macro-económico, marcado por desaceleração mundial, a ministra admitiu também que as previsões de crescimento serão igualmente revistas em baixa. “No que à parte fiscal diz respeito, vamos ter que rever as nossas projecções no sentido de mantermos o equilíbrio estratégico das Contas públicas, mantendo prioridade ao Sistema Nacional de Saúde e todas as medidas que visam a propagação do COvId-19”, acautelou.

O OGE O Orçamento Geral do Estado prevê receitas e despesas de 15.9 billiões, mais 4.5 biliões do que o de 2019. As necessidades básicas de financiamento para o OGE/2020 estão estimadas em cerca de 7.879 mil milhões de Kwanzas, 18,8 por cento do PIB.