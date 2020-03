Governo anuncia campanha “Juntos por Angola”

Em declarações à imprensa, após a sessão do Conselho de Ministros, Nuno Caldas apelou à solidariedade dos angolanos num momento que considerou difícil para a humanidade. Sublinhou, na sua intervenção, que os angolanos sempre enfrentaram com determinação, inteligência e elevado sentimento patriótico as grandes adversidades, ao longo da história.

O ministro informou, no quadro dessa iniciativa, que a comissão interministerial para a prevenção e o combate à pandemia abrirá contas bancárias, a fim de recolher contribuições individuais e colectivas. Segundo o governante, as referências bancárias serão divulgadas nos órgãos de comunicação social (públicos e privados) do país.

(Angop)