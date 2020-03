Logística adia entrada em circulação da nova família do Kwanza

O desejo do Governo do Banco Nacional de Angola de colocar em circulação novas notas do Kwanza, mais fortes em termos de durabilidade e inviolabilidade já não será possível neste trimestre que termina dentro de dias. Na sua comunicação, ontem, em Luanda, depois de uma reunião da Comité de Política Monetária, o governador do BNA apontou questões logísticas como estando na base do adiamanto.

“Era nosso desejo realizar esta operação ainda este trimestre, mas fomos traídos por questões logísticas próprias da fase que estamos a viver”, apontou o gestor do banco central, entretanto, sem avançar uma data para a entrada em circulação da nova família do Kwanza. Sobre a desvalorização da moeda nacional no último mês, José de Lima Massano minimizou-a, alegando que “ocorreu em função do momento e não foi nada alarmante.

E foram 10%, no mesmo período em que as moedas de alguns países da América Latina caíram em mais de 20%”. Quanto a inflação, referiu que os sectores das bebidas e alimentação continuam a pressionar a economia, pois os produtos importados influenciam na variação dos preços. Luanda, o maior centro de consumo do país, registou em Fevereiro uma taxa de inflação na ordem dos 18,42%, conforme explicou o gestor, citando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Sobre as divisas, avançou que foram comercializados 1,29 milhões de dólares aos bancos comerciais nos últimos dois meses (Janeiro e Fevereiro).

Para as empresas do sector não financeiro e não cotadas em bolsa, o Executivo aprovou, segundo José de Lima Massano, um pacote de 100 mil milhões de Kwanzas para mantê-las em funcionamento. O objectivo é salvá-las depois da crise provocada pelo Coronavírus. “Vamos procurar manter essas empresas que muita falta fazem à nossa economia”, reconheceu.

Dinheiro para importação durante oito meses

Durante a conferência de imprensa que teve lugar ontem, no museu da moeda, o governador do BNA assegurou a existência de dinheiro capaz de suportar despesas durante oito meses. José de Lima Massano disse que essas despesas serão com bens essenciais, sobretudo os não produzidos no país. “Temos essa capacidade e fazemos fé que a situação que vivemos agora não se prolongue por mais tempo”, augurou.

Refere que as reservas internacionais líquidas (RIL) situaram-se, em Fevereiro, em 16,39 mil milhões de dólares, contra 16,89 de Janeiro. Na mesma ocasião, José de Lima Massano anunciou que empresas e pessoas singulares poderão ser protegidas, ficando isentas do pagamento dos juros de mora. “Estamos a trabalhar nesse processo”, disse, acrescentando que estão isentas de taxas as importações de medicamentos e de produtos da cesta básica”.

Dias difíceis Em função das reformas a serem implementadas e do quadro actual marcado pela pandemia do noco Coronavírus que faz desacelerar as economias mundiais, o gestor bancário admite que “ainda teremos dias difíceis, mas, seguramente, sairemos deles em função das reformas que vamos operar na economia. Aliás, a redução do preço do barril do petróleo no mercado internacional vai obrigar à revisão do Orçamento Geral do Estado”, lembrou.