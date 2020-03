Movimento intenso nos bancos sem distanciamento de um metro

Nas longas filas chamou a atenção a interacção normal entre as pessoas, dando a entender que as orientações administrativas não foram absorvidas ou que simplesmente há uma resistência ao seu acatamento, mesmo estando em jogo a saúde. Nos três bancos existentes no distrito do Ramiros, em Luanda, nem a segurança das crianças era ontem observada, aliás, as pessoas fazem questão de expô-las ao risco para terem prioridade no acesso aos ATM. “Sim, eu ouvi que as pessoas têm que ficar a um metro do outro, mas aqui na fila ninguém está a cumprir”, justificou Anália de Jesus, quando questionada por OPAÍS.

Na fila da agência do Banco de Poupança e Crédito (BPC) estava o estudante universitário Bravo Daniel, que realçou que, apesar das informações, as pessoas estão mais preocupadas em ter os seus valores em mãos do que em cuidar da sua segurança. Na realidade, o movimento intenso observado tem também como base a desinformação por parte da população, sendo que alguns preferem acreditar apenas no que ouvem dos vizinhos, e não nas informações oficiais.

Riscos no multicaixa

Às 8h30, Filipe Tchainda esteve no banco, mas, tendo em conta a enchente, preferiu ir à casa e regressar por volta das 11h, mas não teve êxitos, tendo em conta que encontrou as filas nas três agências ainda mais longas, sem no mínimo se observar as regras estipuladas. O entrevistado fez uma auto-crítica reconhecendo que até ele não estava a cumprir os requisitos recomendados, tendo acrescentado que a consciência individual é o que vai ditar a propagação ou não da doença. “Ninguém está a cumprir com as medidas, até mesmo eu. Vamos orar para que isso não nos afecte, porque em termos de segurança não estamos a cumprir”, disse.

Entretanto, os clientes de bancos mostram-se também preocupados com a falta de condições básicas para higienização das mãos nas agências, o que pode permitir a transmissão do vírus de um para o outro. “Todos estão a usar os mesmos multicaixa, mas ninguém está lavar as mãos ou a usar álcool-gel antes ou depois de usar. Já imaginou, com essa multidão toda, se alguém tiver o vírus como será fácil transmitir aos demais”, disse.

Em províncias como o Huambo, Bié e Moxico as imagens fotográficas a que OPAÍS teve acesso, demonstram que houve uma melhor organização a nível das agências bancárias, tendo muitas delas sinalizando no chão, com tinta branca a distância de um metro a que devem permanecer os clientes na fila. Quer seja de acesso ao banco ou ao multicaixa.

Olhar silencioso da segurança

Nas portas dos estabelecimentos, os elementos da segurança controlavam apenas as pessoas interessadas em se ir ao interior do estabelecimento para o atendimento geral, mas mesmo nestes não eram observados os cuidados com a distância mínima de um metro.

Curiosamente, a maioria dos agentes da polícia e das forças Armadas Angolas (fAA) que se deslocaram às filas dos bancos aguardavam pela sua vez dentro de viaturas ou num canto qualquer do estabelecimento para não se juntarem à multidão. “parece que a polícia também tem medo de apanhar a doença, por isso que eles estão distantes de nós”, foi assim que Bravo daniel interpretou o distanciamento dado pelos agentes da ordem.