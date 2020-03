Número de mortes por Coronavírus no Brasil aumenta para 111 e casos para 3.904

*(SPUTNIK BRASIL)

O novo balanço representa um acréscimo de 19 mortes e 487 casos em relação ao anterior, divulgado na Sexta-feira (27). No informe de ontem, somavam-se 92 mortes, com 3.417 casos confirmados. Trata-se do segundo maior aumento diário de casos até agora no Brasil. Na Sexta-feira, a subida em relação ao dia anterior tinha sido de 503 novos casos.

O estado com o maior número de casos é São Paulo, com 1.406, seguido pelo Rio de Janeiro, com 558. Dos 19 novos óbitos, 16 ocorreram em São Paulo, que já regista 84 mortes pelo novo Coronavírus. A taxa de letalidade do Covid-19, doença provocada pelo vírus, é de 2,8%.

569 pessoas estão internadas no país

Segundo o governo, 569 pessoas estão internadas com a enfermidade no país. O Piauí registou a primeira morte por Covid-19 no estado. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) confirmou, neste Sábado, o falecimento de António Nonato Lima Gomes, prefeito da cidade de São José do Divino.

Na entrevista colectiva em que apresentou os dados, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pediu esforços conjuntos para superar a crise. “O SUS é um bicho de três patas. Para planear dentro do SUS você precisa da União, dos Estados e dos Municípios. Essas três patinhas têm que ir todas na mesma direcção. Se uma pata vai para outro lado, começa a girar ou ir para o lado”, disse o ministro, segundo o portal UOL citado pelo site Sputnik Brasil.