Ambientalistas contra a fusão dos ministérios da tutela com a Cultura

o presidente da Juventude Ecológica de Angola (JEA), José Silva, considera que seria preferível que o ambiente estivesse ligado a agricultura, florestas e pescas por terem áreas de actuação mais próximas, o que não acontece, por exemplo, com a cultura. “Enquanto ambientalista, me junto a aquelas vozes que são contra a fusão dos três ministérios (Cultura, Hotelaria e Turismo e Ambiente). Penso que há um distanciamento enorme, principalmente entre a Cultura e o Ambiente”, disse. O ambientalista diz que pode haver um casamento entre o turismo e o ambiente em vários aspectos, mas tem dúvidas de como seria enquadrado com o sector hoteleiro, por, supostamente ter especificidades diferentes.

inércia do sector? Muitos ambientalistas se manifestaram nas redes sociais, nos dois últimos dias, depois da eliminação de sete ministérios do aparelho do Estado, alegando que no caso do ambiente a medida poderia deverse a uma suposta inércia da direcção do ministério, que pouco tem feito pelo desenvolvimento do sector. José Silva entende que não se deve atirar todas as culpas a direcção. Todavia, reconhece que se perdeu muito na área da qualidade do ambiente, educação ambiental e sublinha que o Instituto de Gestão Ambiental não funciona. “Há coisas que têm sido feitas e outras não”, realça. O presidente do JEA diz que pela composição deste novo suposto ministério, se demostraria que “o ambiente estaria encostado em terceiro lugar”, daí que entende serem legítimas as indignações dos seus colegas que lutaram para conseguirem a autonomia do sector.

Outra voz que se mostra céptica sobre a fusão da Cultura com o Ambiente é a de Vladimir Russo, frisando que pelo contributo que o sector do ambiente tem dado ao desenvolvimento do país, a junção não seria a mais acertada. “Para mim o ideal era manter o ambiente sozinho”, disse, acrescentando de seguida que “mesmo juntando com as pescas ou a agricultura e florestas haveria uma colisão”. O ambientalista esperaria, no entanto, que a junção dos ministérios não fosse afectar o funcionamento os diversos institutos que devem continuar a desempenhar o seu papel com normalidade. Para o líder da Kitabanga, de protecção de tartarugas marinhas e que está ligado também a conservação da Palanca Negra, esta junção poderia não afectar os projectos de protecção ambiental, visto que muitos deles não funcionam com o apoio do Estado.

“uma medida muito estranha” Já Fernanda Renée, que lidera o projecto de procteção dos mangais na orla costeira, diz que numa altura em que o mundo está virado para o problema das alterações climáticas, que afectam áreas como da agricultura, a saúde e outros, não se perceberia a decisão do Governo. Renée considera “muito estranha a medida” pelo facto das Nações Unidas recomendarem que o Ministério do Ambiente esteja separado e com autonomia para decidir sobre eventuais problemas. Para ela, a composição anunciada e debatida demostraria que o Ambiente estaria dependente da Cultura, o que significa um retrocesso para se atingir os objectivos que Angola se propôs a alcançar até 2030. “O que se espera da coordenação da Cultura sobre o Ambiente? O novo Ministério iria priorizar a valorização sobre as línguas nacionais ou o combate à seca? Daria primazia ao fundo de apoio às actividades culturais ou às calamidades naturais, por exemplo?” Questiona, sublinhando que as pessoas que trabalham no ambiente levantam tais perguntas para mostrar que não haveria compatibilidade.

Redução de ministérios é legítima

Entretanto, os interlocutores de oPAÍS dizem ser legítima a pretensão do Executivo de “emagrecer” o número de departamentos ministeriais em sete, realçando que existem ministérios de que já não se justifica a sua existência.

A opinião comum entre todos eles é de que os êxitos da fusão vai depender em grande medida da pessoa que for chamada a dirigir as áreas. importa realçar que os três ministérios (Hotelaria, Cultura e Ambiente) são liderados por mulheres, nomeadamente Maria da Piedade de Jesus (Cultura), Ângela Bragança (Hotelaria e turismo) e Paula Coelho (Ambiente).

Na Sexta-feira, 27, o Conselho de Ministro aprovou a redução de 28 para 21 ministérios, sendo que o da Defesa juntou-se com os veteranos da Pátria, transportes com as telecomunicações e tecnologia de informação e Agricultura e Pescas. o Conselho de Ministros apreciou ainda a junção dos Ministérios das obras Públicas e do ordenamento do território, indústria e Comércio e os da Cultura, turismo e Ambiente.

