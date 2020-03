artistas apelam unidade no combate contra pandemia civid-19 “

Os artistas do estilo Gospel, da província mais ao norte do país, apelaram, recentemente, após a imposição do Estado de Emergência, a sociedade cabindense a manter-se calma, prevenida e unida contra a pandemia Covid-19, doença que assola o mundo desde Dezembro de 2019. Preocupados com os números assustadores que a pandemia tem vindo a provocar nas últimas semanas, a cantora Betânia Silva, que se prepara para o lançamento do seu primeiro trabalho discográfico, afirmou que, além das prescrições médicas, a principal ferramenta para o combate ao Coronavírus reside ainda no cumprimento das medidas de prevenção.

“Meus amigos, o mundo enfrenta um inimigo invisível. Nessa fase, precisamos unir forças e fazer cumprir todas as orientações do Governo e da Organização Mundial da Saúde (OMS), como lavar as mãos com água e sabão, para que Angola não registe casos de morte”, acentuou a cantora, defendendo que “o bem vida está em jogo, razão mais do que suficiente para que nos mantenhamos unidos e erradicar a doença”.

Por sua vez, o compositor e cantor, Steven Rogers, apesar desse período de mudanças que obrigou o adiamento de vários projectos e concertos devido a Covid-19, mostrou-se optimista, afirmando que “esse tempo negro passará e poderemos regressar aos palcos para continuar a proporcionar alegrias às famílias, mas o momento impõe observância das medidas impostas pelo Presidente da República”, aconselhou. Já o produtor, escritor e radialista, José Stenta, disse que a batalha contra o Coronavírus será ganha quando os cabindenses seguirem, escrupulosamente, os conselhos dos órgãos competentes.

“O Governo precisa da nossa colaboração. Calma, prevenção e união são as palavras chaves para vencermos a luta. Tenhamos fé”, concluiu o artista. Refira-se que a província de Cabinda, com um caso suspeito, faz fronteira com a República Democrática do Congo (RDC) e a República do Congo-Brazzaville, onde, também, já se registaram casos positivos da doença, Covid-19.