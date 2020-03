BFA desafia financeiros a apoiar o governo no combate ao covid-19

Atendendo à actual situação que o mundo e, particularmente, Angola enfrenta com a pandemia da Covid-19, o conselho de administração do Banco de Fomento de Angola (BFA), detido em 51,9% pela operadora UNITEL e em 48,1% pelo grupo BPI aprovou um orçamento na ordem dos USD 5 milhões com vista a apoiar o governo angolano na missão de prevenir e mitigar a pandemia Covid-19, revelou em entrevista exclusiva a OPAÍS, o presidente do conselho executivo do BFA, António Catana.

O valor de acordo com o gestor, vai servir para apoiar o governo na aquisição de material hospitalar essencial como, testes de diagnóstico para Covid-19, ventiladores, termómetros electrónicos, desinfectantes hospitalares, assim como equipamento de protecção individual (batas, fatos de protecção biológica, toucas, viseiras, máscaras, luvas).

O responsável, reitera ainda que a instituição, ciente da pressão que poderá ocorrer nos serviços de saúde com a propagação da Covid-19, continuará a apoiar o Governo no combate ao novo vírus. “Este é um apoio significativo e representa bem a missão do BFA com a sociedade angolana, o Conselho de Administração poderá sempre deliberar outros apoios nesse âmbito”, disse.

Mais de usd 10 milhões em acções sociais

Em 2004, os accionistas do BFA decidiram abdicar dos dividendos em cerca de 5% e constituir um fundo de responsabilidade social para apoiar causas relevantes na sociedade angolana. Segundo o responsável, até 2017, o fundo apoiou cerca de 278 iniciativas, ascendendo o suporte financeiro a cerca de USD 10 milhões. No início do ano em curso, o banco fez uma revisão à política do fundo, tendo redefinido o foco de actuação do mesmo em acções direccionadas para as crianças.

Para António Catana, essas acções estão definidas em três eixos principais, nomeadamente, a educação, saúde e inclusão social. No âmbito da educação, o BFA pretende apoiar diferentes projectos que visam apostar no crescimento e na educação da juventude. Referiu ainda que, neste sector, o BFA, em parceria com o Ministério da Educação, apoiou o projecto CAPRI para a formação de 5.812 professores primários em Luanda, utilizando a “metodologia ensinar a ensinar”, o que envolveu um investimento de KZ 243.000.000. Já no sector da saúde, o banco pretende apostar em acções estruturantes com resultados visíveis para a melhoria da saúde pública, nomeadamente na prevenção de doenças endémicas e crónicas, no combate à sub-nutrição infantil e no tratamento de patologias ainda não tratáveis no país

. Ainda na área da saúde, o banco, em parceria com o Ministério da Saúde, implementou no município do Cunhinga, província do Bié, o projecto BFA + Nutrir com o objectivo de acelerar a redução da desnutrição aguda e crónica, e melhorar a acessibilidade da qualidade da assistência à mulher grávida naquele município. Num investimento avaliado em Kz 255.861.288.

No Huambo, o banco criou em 2018 o projecto BFA + Saúde Huambo, respondendo assim ao apelo do Governo para a emergência do surto de malária naquela província. Em 2019, o BFA decidiu apoiar o Hospital Central do Huambo na melhoria das condições de atendimento da pediatria daquela instituição, apetrechando a ala pediátrica com equipamento e material hospitalar.

Um investimento de USD 250 mil. Por outro lado, no que toca à inclusão social, a instituição financeira, segundo o seu responsável, criou o projecto BFA + Água + Vida em parceria com o UNICEF e o Governo Provincial do Cunene, que visa criar resiliência na população do município de Ombadja e implementar o projecto “Portos Seguros”, para apoiar crianças vulneráveis e respectivas famílias afectadas pela seca. Referiu, no entanto, que dentro do projecto o BFA irá construi durante este ano três escolas naquele município.

O projecto irá beneficiar 1.277 famílias e 6.000 crianças. O investimento é de USD 2 milhões. Além destes, apontou igualmente outros projectos de natureza social, desde projectos de voluntariado para a doação de sangue e outros que a instituição financeira tem levado a cabo. “A responsabilidade social é vista no BFA como uma missão, um banco ao serviço da sociedade angolana e de trazer valor para a comunidade”, garantiu

BFA toma medidas rigorosas no atendimento

O Banco atento a actual situação mudou a forma de atendimento com clientes que passou a ser efectuado à porta fechada em em todos os balcões do BFA (agências, centros de empresas, centros de investimento e private banking).

António Catana avança ainda que, como medida de prevenção, o BFA adoptou logo à entrada dos balcões a norma de que o cliente deverá desinfectar as mãos. A recusa de aplicação do desinfectante impede o cliente de ser atendido.

O atendimento será efectuado por ordem de chegada, através da gestão da fila formada no exterior dos balcões, respeitando a distância mínima de segurança de 1 metro. Já nos centros de empresas, centros de investimento e private banking, o atendimento será efectuado exclusivamente por agendamento prévio, realizado entre o cliente e o seu gestor comercial.