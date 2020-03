Carta do leitor: O Estado de Emergência, o comportamento da polícia e dos cidadãos

Em função do Estado de Emergência Decretado pelo Presidente da República, hoje (ontem) o poder de Estado se fez sentir em algumas artérias da província de Luanda. Por exemplo, quando tentei sair do Kilamba, aonde vivo, perto das 10 horas, só médicos, militares (membros dos órgãos de defesa e segurança), e outros profissionais abrangidos pelo Decreto Presidencial referente ao Estado de Emergência eram autorizados a deixar a centralidade.

Convencido de que estava autorizado a sair da centralidade e depois de ter aturado uma longa fila no A, cheguei ao posto policial, onde me identifiquei como jornalista. Apesar de estar livre para circular, como prevê o Decreto, fui “barrado”.

Além do passe, com o nome, foto, e logo da empresa, queriam também uma declaração, tipo Guia de Marcha. Coisas do outro tempo! Tive que fazer recurso ao portavoz do comando provincial de Luanda da Polícia, o Senhor Hermenegildo, que intercedeu junto da comandante do Kilamba, que via rádio instruiu o subinspetor, justamente no momento em que eu estava perto do oficial, no sentido de autorizar a minha saída.

E assim pude sair para trabalhar e garantir o direito à informação, consagrado pela Constituição da República, e que não foi posto em causa pelo Decreto Presidencial. São alguns excessos da nossa Polícia que em parte compreendi, por ser uma situação nova, pois, mesmo no auge da guerra civil nunca foi decretado o Estado de Emergência ou de sítio pelo então Presidente, José Eduardo dos Santos. E para agravar a situação, os polícias estão a enfrentar alguma resistência por parte dos cidadãos que, mesmo sabendo que não estão autorizados a sair de casa por imposição do Decreto Presidencial, ainda assim insistem em sair.

Como consequência, ontem, nas saídas do Kilamba tivemos longas filas de viaturas, entre autorizados a sair e não autorizados. Devido à situação incomum, os polícias também ficaram estafados, pois são também humanos. Enfim, é uma experiência nova para todos nós e vamos nos adaptando a ela. Mas é preciso a colaboração de todos, pois essas medidas visam o bem comum.

Miguel Kitari