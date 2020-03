Covid-19 :Polícia detém seis líderes religiosos

O facto foi revelado hoje, domingo, à imprensa pelo director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação Provincial do Interior, inspector-prisional chefe José Capingãla Daniel.

O responsável afirmou que entre os detidos figuram cinco da Igreja Cristã dos Apóstolos do 7º Dia, encontrados a realizar um culto religioso numa residência, no bairro São José, com mais de 30 fiéis.

Segundo José Capingãla Daniel, outro caso foi registado na comuna de Calussinga, município do Andulo, em que foi detido um pastor pertencente também à Igreja Adventista do 7º Dia, que efectuava a mesma prática na sua residência, com 26 fiéis.

José Capingãla Daniel salientou que os detidos serão julgados sumariamente nos próximos dias, pelo facto de violarem o cumprimento do Estado de Emergência, Decretado pelo Presidente da República, João Lourenço, em vigor desde a 00H00 de sexta-feira, face ao Covid-19.

No mesmo período, as forças de Segurança e Ordem Interna procederam ao encerramento de dois restaurantes e três salões de beleza, na cidade do Cuito.

Foram ainda apreendidas três viaturas no município de Catabola, por transportarem mais de 16 passageiros e quatros motorizadas no município do Andulo, por insistir em circular na via pública e realizar actividade de taxi.

Referiu que a detenção destes indivíduos enquadra-se no âmbito das medidas de prevenção contra do novo Coronavírus, sendo que Angola registou até a data presente cinco casos positivos confirmados.