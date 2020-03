Dramatizar mais e endurecer mais!

Por: João Demba

talvez não estejamos a usar as palavras certas. Talvez grande parte das abordagens feitas pelos nossos dirigentes não estejam a dramatizar o suficiente. Talvez os cidadãos tenham feito do discurso sobre a alta temperatura do corpo, o seu escudo. Talvez se acredite que quem tem menos possibilidades financeiras, possua recursos “mágicos” e por isso, não pode ser contaminado. Talvez as medidas adoptadas estejam norteadas de muitos “escapes”.

Talvez não estejamos a ser suficientemente duros. Nós os angolanos não temos escolha. Aliás, todos os povos do mundo. Estar em casa, é até ao momento, o “dever mais obrigatório” caso não queiramos chorar pela morte de muitos dos nossos irmãos! Penso que é hora de através da linguagem, dramatizar a situação, e através da força física, corrigir o que está mal.

Um dos argumentos usados por muitos concidadãos e que no meu ver tem contribuído para o comportamento errado de muitos de nós, está na informalidade da economia, ou seja, as pessoas precisam vender e comprar para se manter nestes 15 dias de Estado de Emergência. Em parte estamos de acordo – mas comprar e vender todos os dias? Claro que não, pois, o Estado de Emergência não é o mesmo que Natal!

O momento que estamos a viver, não normal, obriga a mudança de mentalidade e a mudança de comportamentos, afinal, o país está a viver um período de guerra, mas, uma guerra com uma grande particularidade – o inimigo é invisível e não sabemos tudo sobre ele! Precisamos olhar para o que está a acontecer com a Itália, Espanha, Estados Unidos da América, Portugal, e comparativamente com o que aconteceu com a China.

Haverá certamente muito para copiar e muito para não copiar! Já alguém dizia, perante momentos extremos, medidas extremas são recomendadas. A esta gostaríamos de adicionar o seguinte: comportamentos extremos são necessários – uma refeição por dia, os mesmos alimentos por 15 dias, reduzir na quantidade dos alimentos, etc…

Não queremos com isto dizer ou mostrar que estamos indiferentes à nossa realidade, tão pouco que seja fácil a adopção de comportamentos extremos – ademais, num momento da humanidade em que as redes sociais de internet colocaram as liberdades num estado ímpar, pelo contrário, é por conhecermos a nossa realidade, que estamos obrigados a adoptar comportamentos extremos. Até ao momento, só com rigor, honestidade individual e sabedoria, esta guerra pode ser vencida!