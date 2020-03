Estado de emergência: ainda nada mudou em benguela

Por: Constantino Eduardo, em Benguela

Nesta cidade do litoral do país, nos dois primeiros dias não houve qualquer limitação das liberdades e garantias estabelecidas na Constituição. Para se ter uma ideia, os ATM, ultimamente, vêm registando um número considerável de gente e ontem, 28, não foi excepção. As pessoas afluíram aos multicaixas sem a observância do mínimo das medidas de segurança, como o uso de máscaras, luvas e distanciamento de um metro, por exemplo.

António Fonseca, agente de protecção física, quando saiu de casa julgava que fosse encontrar a cidade com muitos agentes das forças da ordem, mas isto não se registou. Apesar de gozar de isenção devido à actividade que exerce, diz não ter sido, em momento algum, interpelado por agentes. “Até vimos aqui alguns agentes da PIR [Polícia de Intervenção Rápida], mas não nos disseram nada”, disse.

Às 20 horas de Quinta-feira, 26, momentos antes da entrada em vigor do estado de emergência, o moto-taxista que se apresenta apenas como Amado receava que, no dia posterior, Sexta-feira, no caso, houvesse um cenário que limitasse a sua actividade, que é, na verdade, o seu ganha-pão. Cauteloso, e manifestando desconhecimento do facto, Amado disse à reportagem de OPAÍS, no bairro do Tchipiandalo, que preferia ficar em casa a sair à rua.

“Ainda te apanham só e estes camaradas (polícias) não têm piedade”, considera, pedindo, neste sentido, pedagogia aos agentes das forças da ordem, sobretudo os que vierem a ser seleccionados para o estado de emergência decretado pelo Presidente da República, nos termos das prerrogativas constitucionais, previstas na alínea p) do artigo 119.

Forças da ordem toleram incumprimentos

A estranheza manifestada por vários cidadãos é explicada por uma alta patente da Polícia Nacional. Segundo a nossa fonte, que não quis ser identificada, as forças militares e paramilitares estão a ponderar devido ao facto de muitas instituições, até à entrada em vigor da medida, não terem pagado salário a seus funcionários.

Face ao cenário, sustenta a nossa fonte, as autoridades acharam por bem não pôr ainda nas ruas as forças para não amedrontar os cidadãos, acautelando, deste modo, que os cidadãos levantem os seus salários e adquiram proventos, com destaque para produtos da cesta básica, sem, contudo, avançar horizonte temporal.

É, justamente, a pensar no estado que vigora desde Sexta-feira que o Governo local está a tomar uma série de medidas tendentes à garantia dos bens essenciais aos cidadãos, os “chamados serviços mínimos”, como sublinhou, em conferência de imprensa, o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida. No domínio do fornecimento de água, por exemplo, mais de cem moto-cisternas foram distribuídas Quinta-feira, 26, pela Comissão Provincial de Saúde às administrações municipais, para assegurar o fornecimento às zonas recônditas.

Em declarações à imprensa, o governador provincial de Benguela, Rui Falcão, esclareceu que a acção, circunscrita no quadro do Plano de Apoio à Distribuição de Água, se destina aos mais carenciados. O mesmo governador, por via de uma nota, advertiu a empresa de electricidade para a necessidade de não se interromper o fornecimento do serviço à população.