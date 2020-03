Executivo reconhece recessão e acelera reformas para “furar” a crise

A Q u e d a do preço do barril do petróleo e a expansão em grande escala do novo Coronavírus forçou o Executivo angolano a “dar corpo” às balas da crise, admitindo a revisão do Orçamento Geral do Estado (OGE) com uma série de medidas fiscais para suportar as depesas públicas de forma a alinhar a economia angolana aos novos desafios mundiais.

A ministra das Finanças, Vera Daves, que reconheceu que nem mesmo o Governo “sabe como será o dia de amanhã”, face ao cenário de incertezas económicas que se vive, adiantou já que a proposta do OGE revisto terá como pressuposto um preço médio de referência do petróleo de, no máximo, 35 USD, destacando-se para este cenário uma redução de 20 USD em relação ao OGE inicial de 2020. As organizações da sociedade civil aplaudem a coragem do Estado em rectificar o OGE, mas apontam, sobretudo, para a racionalização e um acompanhamento rigoroso de cada centavo que será gasto do orçamento.

O PRS, na voz do seu presidente, Benedito Daniel, defende ser ainda prematuro falar em revisão, a julgar pela volatilidade da economia mundial e do preço do barril de petróleo que está a ser fortemente afectado pelo Coronavírus. Mas a UNITA, na voz do seu secretário provincial de Luanda, Nelito Ekukui, aplaude a revisão do OGE, apelando para um estudo rigoroso, audacioso e concreto da realidade mundial para que não se corra o risco de o país ter um orçamento que não se ajuste à realidade da economia mundial.

A ministra das finanças traqulizou a situção e assegurou que a proposta de revisao do OGE deverá dar entrada na Assembeleia Nacional até ao dia 15 de Maio para a devida apreciação e aprovação dos parlamentares. Mas, até lá, em função das necessidades e ajustes necessarios que devem ser feitos, Vera Daves anunciou, para os próximos dias, no meio das incertezas provocadas pela crise, um conjunto de medidas fiscais.

Dentre as medidas destacam-se a redução das viagens dos membros do Executivo e de delegações executivas governamentais, a redefinição e tipificação da gama de viaturas a serem atribuídas aos gestores do Estado, no exercício das suas funções, e a suspensão das exportações de bens alimentares, incluindo os transportados pelos habitantes de zonas fronteiriças.

Em paralelo com a preparação da proposta de Revisão do OGE 2020, ficar-se-à assim , desde logo, autorizado pelo Titular do Poder Executivo, a tomar medidas de política adicionais, nomeadamente desmobilizar do Fundo Soberano de Angola (FSDEA) recursos adicionais no valor de U SD 1,5 mil milhões e o incentivo ao Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) a rentabilizar parte dos seus recursos pela via da compra de títulos do tesouro, de formas a contribuir para o OGE recepção em torno de 1,21 por cento Para a ministra, as respostas a esta crise têm de ser adaptadas quase dia a dia e a sua implementação será monitorizada minuto a minuto.

A ministra das Finanças já admitiu que o corte da despesa pública não incidirá apenas sobre o investimento e capital. Vai igualmente acelerar a reforma do Estado com a redução de estruturas com funções e atribuições redundantes e optimizando o pessoal para as necessidades que se colocam ao nível da administração local do Estado.

A governante assegurou igualmente que as previsões macroeconómicas para 2020 assinalam uma recessão em torno de 1,21%, como resultado da degradação do quadro económico envolvente. O secretário provincial da UNITA em Luanda diz que o seu partido não se opõe ao facto de o Executivo mobilizar recursos do Fundo Soberano e do Instituto Nacional de Segurança Social, caso o fim único objectivo desta mobilização seja a satisfação das necessidades dos angolanos que, actualmente, vivem um período de estado de emergência que visa a prevenção e combate ao Coronavírus.

De acordo com Nelito Ekuikui, é altura de o Fundo Soberano, depois de muitos anos de criação, denonstrar a sua pujança financeira com a mobilização de recursos para atender o período de dificuldades que o país enfrenta. “Não nos opomos às reformas que estão a ser feitas, desde que estas tenham como fim único a satisfação das necessidades dos angolanos. E essas reformas que estão a ser feitas agora, já deviam ter sido feitas muito antes. Era para isso que nos batíamos, contra os excessos”, frisou.