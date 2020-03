Governo da Huíla reforça medidas de prevenção ao Covid-19

O Governo Provincial da Huíla, através da Comissão Técnica para Resposta à Pandemia do Coronavírus (Covid-19), ordenou o encerramento de todos os mercados informais a nível da cidade do Lubango, incluindo os mercados do Mutundo e do Rio Nangombe, a partir de hoje, por não possuírem condições sanitárias e de higienização.

A comissão concluiu que esta é a medida ideal, atendendo ao facto de tais mercados constituírem uma fonte de alto risco de contágio comunitário, de acordo com um comunicado de imprensa a que OPAÍS teve acesso. Os membros da aludida comissão, reunidos ontem, concluíram também que todos os estabelecimentos comerciais admitidos a funcionar devem criar as condições de biossegurança necessárias à prevenção.

Entre tais medida constam a disponibilização de água corrente para lavagem das mãos, álcool gel para desinfecção, bem como definir os limites de distanciamento entre os utentes de no mínimo dois metros, sob pena de serem encerrados. Em relação ao serviço de mototáxi, a partir de hoje serão reforçadas as medidas de proibição da sua execução, bem como a de proibição da circulação de camiões que não sejam de transportação de bens e mercadorias essenciais.

Por outro lado, a Comissão pede aos cidadãos o cumprimento rigoroso das medidas restritivas das unidades hospitalares, definidas para evitar aglomerados de pessoas. “Devem procurar pelos serviços de saúde nos casos estritamente necessários e emergenciais”, lê-se no documento a que OPAÍS teve acesso. Apela, de seguida, à população a manter a serenidade e a observância rigorosa das medidas definidas em consequência do estado de emergência declarado pelo Presidente da República.

Esclarece que tomou tal iniciativa com vista a reforçar as medidas preventivas de combate contra o Covid-19, depois de ponderar as situações específicas, pontuais e excepcionais. As mesmas encontram respaldo legal no Decreto Presidencial nº 82/20, de 26 de Março, que define as medidas de excepção para a prevenção e o controlo da propagação do Coronavírus.