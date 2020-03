Luanda em desinfestação contra o Covid-19

O Governo Provincial de Luanda arrancou ontem, no distrito urbano da Ingombota, com uma campanha de desinfestação para o reforço da prevenção contra o novo Coronavírus (Covid-19), com parceria da empresa Novagrolider (Agricultura, Agropecuária e Agroindústria). A acção vai desenrolar-se nos mercados formais e informais, paragens de táxis e autocarros de todos os municípios, enquanto durar o estado de emergência e a necessidade da prevenção da pandemia.

O director do Gabinete Provincial de Luanda da Agricultura, Pecuária e Pescas, Valdimir Catinda, disse que a iniciativa poderá expandir-se a outras municipalidades, segundo a Angop. O administrador do distrito urbano da Ingombota, Rui Duarte, por seu turno, explicou que a desinfestação vai abarcar as paragens do largo do Lumeji, da Marginal e outras das vias principais da localidade.

Já o administrador da Novagrolider, João Macedo, apelou aos outros empresários a apoiarem a iniciativa do GPL, sublinhando que o combate ao Covid-19 é de todos, ou seja, do Governo e cidadãos angolanos, no geral. Entre outras entidades, o lançamento dessa campanha de desinfestação, na “Paragem da Mutamba”, foi testemunhado pelo governador da província de Luanda, Sérgio Luther Rescova.