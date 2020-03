Shinzo Abe promete estímulo sem precedentes, casos de vírus em tóquio têm aumento diário record

Abe disse ao país que está a haver um número crescente de mortes e casos desde o início do surto, e as medidas “enormes e poderosas” seriam maiores do que a resposta à crise financeira global de 2008. “O Japão está aguentando pouco, mas não seria estranho se houvesse uma rápida disseminação (do vírus) a qualquer momento”, disse Abe uma entrevista colectiva na televisão nacional, embora ele tenha evitado declarar um estado de emergência. Ele também anunciou planos para aprovar o medicamento Avigan, que se mostrou útil no tratamento.

O governo elaborará o pacote de estímulo em cerca de 10 dias, disse Abe, já que as autoridades confirmaram mais 60 casos em Tóquio. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, fez um apelo após uma onda de infecções por coronavírus esta semana, que ela disse que colocou Tóquio à beira de uma emergência.

Ela pediu a dezenas de milhões de pessoas na cidade e nas regiões vizinhas que evitassem passeios não essenciais e não urgentes até 12 de Abril, e particularmente neste fim-de-semana. As infecções no Japão subiram para mais de 1.400, com 47 mortes, excluindo as de um navio de cruzeiro colocado em quarentena no mês passado. Atingido cedo pelo coronavírus na sua propagação inicial da China, o Japão havia visto um aumento mais gradual do que o recente aumento em grande parte da Europa e dos Estados Unidos. Abe, esta semana, chamou a situação de “crise nacional”.

As pessoas na área de Osaka, no Oeste do Japão, também foram convidadas a ficar em casa. Embora o nível actual de infecção pareça baixo para uma cidade de quase 14 milhões de habitantes, com muitos milhões a viverem nos subúrbios vizinhos, especialistas alertam que existe um alto risco de que o número de casos possa aumentar, já que as autoridades não conseguiram rastrear todos os contactos de mais da metade dos casos mais recentes.

O governo enviou militares para os maiores aeroportos de Narita e Haneda, em Tóquio, para ajudar na triagem do vírus e no transporte de pessoas colocadas em quarentena, disse a NHK. As solicitações voluntárias de Koike e outros líderes japoneses para que as pessoas fiquem em casa se comparam aos mais rigorosos bloqueios nas principais cidades da Itália, Grã-Bretanha, França, Espanha e Estados Unidos – o novo epicentro global do vírus. Globalmente, as infecções chegaram a meio milhão, com mais de 20 mil mortes, com o contágio afectando mais de 100 países.

Abe, que não declarou estado de emergência nacional, deve ordenar medidas económicas que incluam USD 135 biliões ou mais em gastos, afirmam funcionários do governo e legisladores, juntando-se a formuladores de políticas globais que tentam conter a crise. Num bairro tranquilo perto da residência particular do primeiro ministro no centro de Tóquio, a cena era típica de uma manhã de Sábado. Algumas pessoas estavam a correr e a passear com os seus cães. Alguns pararam para orar num santuário local. O tráfego era intenso nas estradas locais.

“Estou um pouco preocupado, mas tenho um compromisso hoje, e é por isso que estou do lado de fora”, disse um homem de 41 anos andando pela rua, que não quis ser identificado. “Não é algo que não posso cancelar, mas preciso conhecer alguém. Eu vou pegar o comboio mais tarde. Os comboios não estavam vazios, mas estavam muito menos lotados do que num fim-de-semana normal.

Algumas lojas, cinemas, museus e parques fecharam, mas muitos supermercados e lojas de conveniência estavam abertos como de costume. Em Setagaya, uma área residencial popular no Oeste de Tóquio, muitos restaurantes e lojas foram fechados, embora os que estavam abertos estavam a fazer bons negócios, incluindo um restaurante italiano cheio de famílias jovens e casais mais velhos. Nas proximidades, trabalhadores labutavam num canteiro de obras como se fosse um dia normal.