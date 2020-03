Sistema de saúde dos EUA colapsa diante do Covid-19

Os profissionais da saúde norte-americanos nas trincheiras da pandemia pediram, na Sexta-feira, mais equipamentos e meios de protecção para tratar uma vaga de pacientes que já está a levar os hospitais aos seus limites em áreas de risco como Nova Iorque, Nova Orleães e Detroit. “Estamos com medo”, disse Arabia Mollette, do Hospital e Centro Médico da Universidade Brookdale, no bairro de Brooklyn, em Nova York. “Estamos a tentar lutar pela vida de todos os outros, mas também lutamos pelas nossas vidas, porque também corremos o maior risco de exposição”, disse.

Os médicos estão especialmente preocupados com a falta de ventiladores, máquinas que ajudam os pacientes a respirar, e são amplamente necessárias para aqueles que sofrem de COVID-19, a doença respiratória semelhante à pneumonia causada pelo altamente contagioso coronavírus. Os hospitais também deram o alarme sobre a escassez de medicamentos, tanques de oxigênio e equipas treinadas. O número de casos confirmados de infecções aumentou em cerca de 18 mil, na Sexta-feira, o maior salto num único dia, para mais de 103 mil.

Os Estados Unidos lideram o mundo em casos de coronavírus desde que o número de infecções conhecidas eclipsou o da China e da Itália, na Quinta-feira. Com pelo menos 1.634 vidas perdidas na noite de Sexta-feira – também um aumento diário recorde – os Estados Unidos ficaram em sexto lugar no número de mortos pela pandemia, segundo uma tabela de dados oficiais da Reuters. Como a escassez de suprimentos médicos importantes era alta, médicos e enfermeiros desesperados eram forçados a tomar o assunto por conta própria.

Os médicos da área de Nova Iorque dizem que tiveram que reciclar alguns equipamentos de protecção ou até recorrer a outros fornecedores. O Dr. Alexander Salerno, da Salerno Medical Associates, no Norte de Nova Jersey, descreveu ter passado por um “corrector” para pagar USD 17 mil por máscaras e outros equipamentos de protecção que deveriam custar cerca de USD 2.500, e buscá-los num armazém abandonado. “Você não recebe nomes, apenas números de telefone para enviar mensagens de texto” – disse Salerno.

“E então você concorda com os termos do negócio, transfere o dinheiro para uma conta bancária. Eles dão um tempo e um endereço para você lá chegar”, contou. Enfermeiras do Hospital Mount Sinai, em Nova Iorque, disseram que estavam a trancar ou esconder máscaras de respiração N-95, máscaras cirúrgicas e outros suprimentos que são propensos a furtos. “As máscaras desaparecem”, disse a enfermeira Diana Torres.

“Escondemos tudo em gavetas em frente ao posto de enfermagem”. Uma enfermeira do Westchester Medical Center, nos subúrbios da cidade, disse que os colegas começaram a fugir com suprimentos escassos sem pedir, levando equipas de reserva a trancar máscaras, luvas e vestidos em gavetas e armários. Um médico do pronto-socorro de Michigan, um epicentro emergente da pandemia, disse que estava a usar uma máscara de papel durante todo o turno devido a escassez e que os hospitais na área de Detroit logo ficariam sem ventiladores.

“Temos sistemas hospitalares aqui na área de Detroit, no Michigan, que estão a chegar ao fim do fornecimento de ventiladores e precisam começar a dizer às famílias que não podem salvar os seus os entes-queridos, porque não têm equipamento suficiente”, explicou o médico Rob Davidson num vídeo postado no Twitter.

O presidente Donald Trump invocou, na Sexta-feira, poderes de emergência para exigir que a General Motors comece a construir ventiladores, depois que ele acusou a maior montadora de automóveis de “perder tempo” durante as negociações. Anteriormente, ele havia resistido aos pedidos crescentes de invocar a Lei de Produção de Defesa, um estatuto da era da Guerra da Coreia que dá ao presidente amplos poderes de compras em emergências nacionais. Sophia Thomas, enfermeira do Centro de Saúde Comunitária DePaul, em Nova Orleães, onde as comemorações do Mardi Gras no final do mês passado alimentaram um surto na maior cidade da Louisiana, disse que o número de pacientes com coronavírus “tem sido impressionante”.

“Somos realmente um viveiro de COVID-19 aqui em Nova Orleães”, disse ela, acrescentando que o seu hospital estava a transferir alguns pacientes para serviços de “tele-saúde” que permitem que eles sejam avaliados em casa. Na segunda maior cidade do país, o prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, disse que o aumento de casos estão a colocar o sul da Califórnia no caminho certo para coincidir com os números de infecções de Nova Iorque na próxima semana.

Espera-se que os hospitais de todo o país recebam ajuda adicional de uma conta de emergência de USD 2,2 triliões, dada a aprovação final do Congresso na Sexta-feira, após dias de discussões e assinada por Donald Trump, por lei. O pacote enviará dinheiro para empresas e trabalhadores desempregados que sofrem dos efeitos das ordens de estadia em casa que tiveram o efeito colateral de estrangular a economia.