Ainda vamos a tempo

Caro director,

Angola só tem casos de contaminação pelo novo Coronavírus importados. Ou seja, até onde se sabe, os que testaram positivo vieram com o vírus de lá de fora, de outros países. A grande esperança é que eles não tenham passado o vírus a mais ninguém, ou porque aqui adoptaram também as medidas preventivas de higienização e confinamento, ou porque as pessoas com quem contactaram também já tinham as medidas de higienização. Estes cenários são remotos, mas podem ser verdadeiros, o que seria muito bom, porque assim se teriam quebrado as cadeias de transmissão do vírus.

Porém, acontece que noutros países africanos também o vírus foi importado e depois os números dispararam, como na África do Sul. Portanto, devemos estar prontos e preparados para tudo.

Mas como a esperança é teimosa, espero que o vírus ainda não esteja muito espalhado no nosso país. Se as pessoas começarem hoje mesmo a cumprir o que devem fazer em termos de cuidados, no espaço de um mês podemos ficar todos a salvo. Não custa nada, é só acatar as ordem da lei do estado de emergência decretado pelo nosso Presidente. Ele decretou o estado de emergência para salvar vidas, as nossas vidas, então para quê que vamos agir como suicidas?

José Carlos Ribeiro

Luanda