Noite & Dia disponibiliza EP “Acredita” sem “Beef” para ninguém

A cantora Noite & Dia, umas das vozes mais sonantes do estilo Kuduro, com uma carreira que perdura há mais de uma década, lançou, recentemente, nas plataformas digitais, pela primeira vez, um EP, intitulado “Acredita”.

A referida EP é composta por oito faixas musicais, não só conta exclusivamente com o estilo Kuduro, como também tem registo de temas num género igualmente dançante, o Afro House.

“Na vida, para darmos um passo, é preciso acreditarmos. Caso formos com dúvidas, não conseguiremos avançar. ‘Acredita’, porque devemos ser a primeira pessoa a acreditar em nós, antes mesmo dos outros.”, justificou Noite & Dia, a O PAÍS, sobre o título da obra.

A kudurista, que neste momento está engajada em divulgar ao máximo as suas novas músicas, disse que para “confeccioná-lás” trabalhou, directamente, com alguns produtores, como DJ Abias, DJ Vado Poster e DJ AkaM.

“Abordo de tudo um pouco nesse EP. Falo do dia-a-dia, trago danças, sem nunca me esquecer da palavra de Deus.”, declarou.

Quanto às participações disse, na verdade, gostar de obter mais, sendo que o pouco tempo que lhe restava a impossibilitou de fazer muitas coisas. Crente, acredita que Deus não permitiu que ela parasse.

Assim, contou com a participação apenas de uma das vozes moçambicanas por quem tem muito respeito, Lizha James, e os cantores Piploy Pipass e Natália Pedro, pelos quais também tem uma forte admiração.

“Beefs” entre Noite & Dia e Titica

Sobre a possibilidade de ter “beefado” Titica na sua mais recente obra, Noite & Dia disse que o seu foco é e sempre será a sua carreira e o seu bom trabalho. “Não me preocupo em responder ninguém. Se reparar, nas minhas músicas não citei o nome de ninguém, cada um tira as conclusões que quiser”, frisou a O PAÍS.

Por seu turno, a animosidade entre as duas terá partido da Noite & Dia, segundo contou Titica, porque a autora de Kibeixa terá, supostamente, interpretado algumas músicas de ‘Ticni’ como beefs e, como resultado, Noite & Dia vem disparando algumas linhas (respostas) contra a sua antiga bailarina, relatou o portal PlatinaLine.

Numa entrevista ao mesmo portal, Noite & Dia disse que há muito que tem ponderado as provocações de Titica.

Foram as palavras da cantora Noite & Dia explicando que esperara, pacientemente, por longos 12 meses até o “Kapota”, para revelar ao mundo que ajudou Adão a ser Eva, uma referência à especulada mudança de sexo ou mudança de forma de ser e estar a adoptar afeições mais femininas de Titica.

Na linha de Noite e Dia pode-se ouvir: “Puxa a cadeira tem conversa, ajudei Adão a ser Eva, hoje está a mandar a madame rezar.”

Não se fazendo rogado, Titica, entretanto, decidiu entrar em estúdio, gravar uma nova música, “Coração de piscina”. A autora de “Reza Madame” gravou o vídeo e lançou um teaser estrondoso, respondendo supostamente a Noite e Dia: “O Paizinho virou mãezinha, e está mais boa que a própria Bela”.

Se ainda existiam dúvidas de que as linhas das cantoras tinham uma direcção com “Coração de Piscina”, todas as dúvidas foram dissipadas e começa então uma briga de rimas e de protagonismo de duas individualidades responsáveis dos maiores sucessos do estilo Kuduro nos últimos 10 anos.

A “disputa pelo trono” pode ser selvagem, interessante e cheia de contornos. Reza a história, que disputas como essas têm sido desgastantes e exigem das partes: preparação, estratégia, resiliência e muita inteligência.

“O povo é que está a dizer isso. Mas devo esclarecer que, até onde eu cheguei, não precisei de escadas humanas. Vou continuar sem elas até conseguir alcançar os meus objectivos”, disse a cantora Noite & Dia numa entrevista a Sapo Angola.

Posicionamento da cantora a COVID-19

“Bom, como cantora penso que o meu papel é o de incentivar as pessoas a cumprirem com as recomendações do Ministério da Saúde. Apelo também às pessoas a não saírem de casa, salvo em casos de emergência. Que lavem sempre, bem e regularmente as mãos e levem a sério esta questão da COVID-19”.

Trajectória

Noite & Dia notabilizou-se no mercado nacional no início de 2000, quando fazia dueto com Puto Prata e gravou, na altura, vários sucessos, com destaque para “Ali Babá”, “Kibeixa”, “Domboló do gueto” e “Bate bola baixa”.

O momento mais marcante da sua carreira foi em 2004, quando conquistou o Top Rádio Luanda, na categoria Kuduro. No seu trajecto artístico, consta ainda a publicação de quatro discos: “Própria mwangolé”, em 2005, “A resposta”, em 2006, “Tolerância zero”, em 2008, e “Roleta russa”, 2011.

Em 2013, realizou no Centro Recreativo e Cultural Kilamba, em Luanda, um espectáculo para celebrar os seus 12 anos de carreira, no qual participaram Yola Araújo, Konde, Puto Lilas, Puto Prata, Agre G, Adi Cudz, Paulo Matomina, As Divas do Kuduro e Bebucho que Cuia.