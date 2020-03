Cidadão atropelado mortalmente por danificar um V8

O Comando Provincial da Polícia Nacional na Huíla confirmou a detenção, no dia 29 do corrente, de um cidadão de 47 anos acusado de homicídio por ter atropelado um motociclista, após ambos se terem envolvido num acidente que resultou em danos na viatura de marca Toyota, modelo v8

O acidente, que aconteceu no bairro Cowboy, município do Lubango, envolveu o motociclista, vítima mortal, e o cidadão (agora detido) condutor do V8. Dado os danos causados à viatura “top de gama”, o motociclista decidiu pôrse em fuga. O condutor da viatura, funcionário de uma empresa de produtos de saúde, perseguiu o motociclista, identificado como G. V., de 43 anos, abalroou a sua mota, e, com o homem já no chão, passou por cima dele, provocando-lhe morte imediata. Segundo as autoridades, o acusado de ter cometido o homicídio, com receio de ser linchado pelos populares, terá dito que era efectivo da Polícia. Em função disso, quando chegaram ao local, as forças policiais foram recebidas de forma hostil pela população. Em reforço, foi chamada a Unidade de Intervenção Rápida, que após efectuar disparos de gás lacrimogêneo removeu o cadáver e procedeu à detenção do autor do homicídio. Nos próximos dias o autor do crime será remetido ao procurador para os procedimentos ulteriores.