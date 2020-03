Venda de moedas estrangeiras será feita na plataforma Bloomberg

Reunido na última semana, o Comité de Política Monetária tomou um conjunto de decisões para mitigar os efeitos da crise provocada pela Covid-19 que assola o mundo inteiro

O Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola decidiu estabelecer o dia 1 de Abril (amanhã), como data para o arranque da utilização da plataforma Bloomberg para as operações de venda de moeda estrangeira pelas companhias petrolíferas e Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG), aos bancos comerciais. Até então, a operação era feita por leilões que permitiu a venda de USD 1,29 mil milhões aos bancos comerciais nos dois primeiros meses de 2020. Os montantes vendidos foram repartidos em USD 813,64 milhões em Janeiro e USD 472,33 milhões em Fevereiro. Importa referir que desde Janeiro de 2020 as companhias petrolíferas que operam em Angola passaram a vender divisas directamente aos bancos comerciais, tendo o montante transaccionado nos dois primeiros meses se situado em USD 556,80 milhões.

O Comité deu ainda parecer favorável ao alargamento para os 54 produtos do PRODESI, o crédito com recurso a reservas obrigatórias e o número mínimo de operações de crédito a conceder por banco. Importa lembra que ficou decido ainda a isenção dos limites de liquidação por instrumento para importação de bens da cesta básica alimentar e medicamentos Manter a taxa básica de Juro, Taxa BNA, em 15,5%, manter a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez, com maturidade overnight em 0%, reduzir a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez, com maturidade de sete dias, de 10% para 7%, manter em 22% e 15% os coeficientes de reservas obrigatórias para moeda nacional e estrangeira, respectivamente, foram, dentre outras, algumas medidas tomadas. Estabelecer uma linha de liquidez com valor máximo de 100 mil milhões de Kwanzas para a aquisição de títulos públicos em posse de sociedades não-financeiras foi outra das decisões do Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola, cujo foco é a recuperação e estabilização da economia após pandemia do Covid-19.