William voigt leva FAB ao Tribunal dos Desportos

Antigo seleccionador nacional William Voigt Leva Federação de Basquetebol ao Tribunal Arbitral

O órgão reitor da modalidade no país recebeu uma notificação daquela instância judicial, de acordo com o coordenador da Comissão de Gestão da federação, Gustavo da Conceição. O responsável da FAB disse que o dossier do tribunal arbitral possui datas limites para a conclusão de determinadas etapas, das quais a resposta ao tribunal face às declarações do treinador William Voigt e outras questões a serem tratadas por vídeo-conferência, devido à situação da Covid– 19, que assola o mundo. “Há um dossier constituído que estamos a dar tratamento com a reserva que se impõe, por isso também não posso adiantar mais pormenores, mas nos próximos dias o basquetebol do nosso país vai ter de assumir e responder”, contou. Em recentes declarações à imprensa, Gustavo da Conceição havia dito que a Comissão de Gestão encontrou uma dívida de mais de USD 1,5 milhão e outra de quase AKz 300 milhões. Na ocasião, o coordenador disse serem os valores referentes ao pagamento de salários aos funcionários, atletas e treinadores que estiveram ao serviço das selecções nacionais, ao ex-presidente da federação, Hélder da Cruz “Maneda”, e ao seleccionador nacional, William Voigt.