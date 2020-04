Agentes Culturais divergem em relação ao “isolamento” entre o Ministério da Cultura e da Educação

Face à actual queda do preço do petróleo e o impacto da pandemia da Covid-19, em Angola, o aparelho do Executivo sofreu uma redução de 28 para 21 ministérios, resultante de algumas fusões. Apesar da reestruturação, o Ministério da Cultura e da Educação continuam desunidos. Ou seja, ao pelouro da Cultura foram acoplados os sectores do Turismo e do Ambiente

Por:Adjelson Coimbra

Agentes Culturais apresentaram, ontem. ao jornal O PAÍS opiniões divergentes sobre o facto de os ministérios da Cultura e o da Edcação continuarem separados, uma vez que o aparelho do Executivo sofreu uma reestruturação, de 28 para 21 ministérios. Assim, o professor, etnomusicólogo e especialista em artes africanas Txitxi Ngangula é de opinião que estes ministérios devessem fundir-se. “Há já algum tempo que venho defendendo ser complicado um governo ter um historial desde a época da escravatura à época colonial de reconhecer os seus bens intangíveis, como a forma de ser e estar, os hábitos e costumes, entre outros. Uma nação colonizada tem esses bens perturbados. Então, esses dois ministérios fazem parte deste mesmo problema. Seria bom se tivéssemos eles dois juntos.”, defende.

O etnomusicólogo conta que já houve tentativa de compactar- se os dois ministérios no periódo pós-colonial, que só não foi possível devido “ao conflito que houve sempre de identidade cultural”. “O Ministério da Cultura acaba por ser o ‘Ministério do Entretenimento’ e o da Educação acaba por ser o ‘Ministério do Treinamento Lusófono’. Pessoas há, em Angola, que pensam que a palavra Educação só se associa à Cultura Portuguesa. Querem dar a entender que antes de os portugueses passarem cá, nós não tínhamos forma de passar o nosso conhecimento”, reclamou. O também especialista em arte africana foi mais longe ao afirmar que isso é vestígio de uma sociedade doente. “Somos uma sociedade que carece de muito trabalho psicológico ligado ànossa identidade cultural. Estou muito desanimado com esse contexto e acho que futuramente virão a rever isso entre a desunião da Cultura e da Educação”, disse. A título de exemplo, mencionou países como Moçambique, Finlândia e Indonésia que têm os dois referidos sectores unidos.

Fusão entre Cultura e educação pode criar embaraços

Por sua vez, o escritor e jurista José Carlos de Almeida considera indiferente a fusão entre os dois ministérios, pelo facto de ser algo comum, dizendo que, actualmente, o Ministério da Educação tem um desafio ingente.