Ango Real retoma a circulação no casco urbano

Após dois dias paralisada, a empresa de transportes públicos Ango- Real retomou a circulação diária no casco urbano. A medida visa apoiar aquelas pessoas que estão a trabalhar em escala, depois de decretado o Estado de Emergência no país

Por:Patrícia de Oliveira

Segundo uma fonte da empresa, a transportadora está a seguir todas as orientações de higiene e segurança decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelas autoridades nacionais, de modo a evitar a propagação da pandemia do Covid-19. “Decidimos paralisar os serviços no Sábado e Domingo, mas já retomamos a circulação . Estamos a desinfectar os assentos dos autocarros e levar um número reduzido de passageiros para evitar aproximação entre os passageiros, explica. Ainda sobre as medidas de prevenção contra o Coronavírus, os transportes colectivos essenciais à mobilidade mantêm-se em funcionamento para prestação de serviços mínimos, até ao limite máximo de um terço de passageiros, enquanto que os transportes rodoviários e ferroviários prestam serviços ligados à transportação de bens e mercadorias de primeira necessidade. Está igualmente proibida a circulação de moto-taxi enquanto durar o período da quarentena. O estado de emergência, que vai durar 15 dias, teve inicio às 00:00 de Sexta-feira (27) e cessa as 23:00 do dia 11 de Abril, podendo ser prorrogado automaticamente