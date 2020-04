Angola regista mais um caso de infecção por Covid-19

Um cidadão sul-africano é o oitavo caso positivo do novo Coronavírus (com 5 activos) diagnosticado no país.

Por: Zuleide de Carvalho

O Secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mufinda, transmitiu estes dados na noite desta Quarta-feira, a partir do Centro de Imprensa Aníbal de Melo, em Luanda.

“Este é um caso à parte que nada tem a ver com as pessoas a cumprirem com a quarentena institucional , e os seus contactos já estão a ser alvo de rastreio por parte das autoridades competentes”, informou Franco Mufinda.

O indivíduo infectado, segundo revelou, reside em Luanda e, “dias após a chegada à capital angolana , teve o seu internamento . Todavia, somente hoje se soube que é portador da pandemia Covid-19″.

Segundo Mufinda, “a sintomatologia do cidadão é leve e sem problemas maiores , permanecendo internado”.

O secretário de Estado informou, por outro lado, que “uma vez que o primeiro grupo de cidadãos postos em quarentena institucional cumpriu os 14 dias, sem casos diagnosticados, estes terão alta ainda esta semana” .