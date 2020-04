CFB repara linha férrea na província do Bié

Os trabalhos de reparação dos 25 metros da linha férrea na localidade de Capeio, município do Cunhinga, provínicia do Bié, afectados por ravinas, iniciaram na última Segunda-feira30, fez saber à imprensa a directora do Gabinete Provincial dos Transporte, Tráfego e Mobilidade Urbana, Adélia Eduardo Ndavoca. Segundo a responsável, uma equipa técnica do CFB, proveniente da província de Benguela, vai a Capeio para reparar o troço ferroviário (Cuito/Huambo), interdito desde Sexta-feira (27) à noite, devido à progressão das ravinas. Adélia Eduardo Ndavoca disse que o restabelecimento da circulação do comboio de carga Cuito/ Huambo e vice-versa pode ser efectivado dentro de poucos dias, tendo em conta a intervenção de técnicos do CFB. Entretanto, salientou que, em função do “Estado de Emergência” que se observa no território nacional, está suspensa a circulação dos comboios de passageiros no quadro da prevenção contra o Covid-19. Caso o “Estado de Emergência” não for prorrogado, de acordo com a fonte, até ao dia 15 de Abril os comboios de passageiros e de mercadorias voltarão a circular.