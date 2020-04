Clubes adoptam novos métodos de trabalho

Treinadores do Girabola 2019/2020, por força da COVId-19, definiram novas formas de orientar os jogares para não perderem a forma desportiva

Por:Sebastião Félix

Os clubes do Girabola 2019/2020, à luz do combate e prevenção da COVID-19, adoptaram novos métodos de trabalho para manter a forma desportiva dos atletas. A paralisação do Campeonato Nacional de futebol, por força do Estado de Emergência no ordenamento jurídico angolano, obrigou os treinadores e atletas a estarem mais próximos por via das novas tecnologias de informação. Perante os factos que correm, foram criados grupos na rede social “WhatsApp” para receber orientações das equipas técnicas. Isto permite que cada atleta individualmente, trabalhe com base nas orientações deixadas pelos treinadores e os preparadores físicos.

Na Académica do Lobito, equipa da província de Benguela, o preparador físico José Luís Borges adiantou que os jogadores estão a cumprir as orientações, por isso trabalham em casa. O preparador físico referiu que o momento impõe, por isso cada atleta tem a obrigação de cumprir para não baixar a forma desportiva. No Sagrada Esperança da Lunda-Norte, o técnico Roque Sapiri, antes, reiterou que estão a cumprir com as medidas de combate à COVID-19. No que toca à preparação, os atletas recebem orientações e estão a trabalhar em casa, apesar de não ser a mesma coisa. “Os atletas estão a cumprir à risca os trabalhos orientados pela equipa técnica. A paragem é longa, por isso é importante manter a forma, mesmo em casa”, disse o técnico do Sagrada Esperança. No Recreativo da Caála, formação da província do Huambo, os níveis de cumprimento obedecem às medidas impostas pelo Executivo. Por esta razão, novas formas de treinamento foram encontradas para dar resposta ao momento que o mundo vive lutando contra o inimigo invisível , a COVID-19. O Petro de Luanda lidera o Girabola com 54 pontos. O 1 de Agosto, seu rival de longa data, é o segundo com 51.