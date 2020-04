Comunidades dos Gambos (Huíla) com pouca informação do COVID-19

Seis dias depois ter sido decretado o estado de emergência no país, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), no município dos Gambos a maior parte da população desconhece essa o assunto

Por:Neusa Filipe

O presidente da Associação Construindo Comunidades (ACC), padre Pio Wakussanga, disse, ontem, a OPAÍS, que a falta de rádios comunitárias está a dificultar a expansão da informação sobre o novo Coronavírus (Covid-19) às populações do município dos Gambos, na província da Huíla. Em entrevista a OPAÍS, o sacerdote informou que a população naquela comunidade, apesar de estar a cumprir a quarentena decretada, não tem ideia do que é o Coronavírus. “Aqui, as pessoas só sabem que o Presidente da República disse para não sair de casa. Infelizmente têm pouca informação sobre essa pandemia. Se houvesse nessa altura a difusão de rádios comunitárias, teria sido de grande valia”, disse. Sublinhou que as poucas pessoas que possuem um aparelho de rádio “têm mais ou menos” a noção de que se trata de uma doença muito perigosa, cuja mensagem tem criado algum pânico no seio das comunidades.

Avançou que, apesar das necessidades estarem já apertar, as pessoas nas comunidades compreenderam que devem ficar em casa, mas não têm ideia do que é um estado de emergência nacional. Salientou que, se cada Missão tivesse uma radiodifusão comunitária, a comunidade estaria muito bem servida e actualizada sobre esta pandemia que está assolar o mundo desde Dezembro de 2019. O sacerdote e pároco da Missão Católica dos Gambos defendeu ainda a criação de activistas ou de grupos especializados que possam explicar para cada família o que é o novo Coronavírus e as medidas a aplicar para conter a sua propagação. “Uma comunicação local faz muita falta e está a deixar um grande vazio. A vantagem é que o interior tem muito mais isolamento, tem mais espaços ao ar livre e as pessoas aqui respiram ar puro, ao Presidente da Associação Construindo Comunidades, padre Pio Wakussanga contrário das cidades, onde as pessoas estão confinadas nos apartamentos”, acrescentou. Referiu que não houve tempo suficiente para se preparar as comunidades e as pessoas já começaram a sentir a escassez de bens de primeira necessidade.