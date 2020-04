Coronavírus resgata madeira saqueada na Serra Leoa

A estrada não pavimentada que leva ao parque nacional Outamba-Kilimi, na Serra Leoa, estava movimentada no mês passado, com homens carregando toros de pau-rosa em camiões para exportação para a China, um comércio ilegal que devastou algumas florestas da África Ocidental. Agora, os camiões estão vazios, estacionados ao lado de pilhas de madeira cobertas de poeira espessa. Os trabalhadores que uma vez cortaram e levantaram a madeira bebem chá e fumam estupefacientes em barracas à beira da estrada, cercados por terras queimadas. Uma queda na demanda por pau-rosa na China devido ao surto de coronavírus levou a uma interrupção abrupta do desmatamento ilegal neste bolso exuberante do Norte da Serra Leoa – um raro lado positivo da pandemia que matou milhares e deixou grande parte do planeta sob bloqueio.

“Nenhum cidadão chinês está mais a vir para cá, e eles são as únicas pessoas que vêm aqui e nos ajudam a comprar o que cortamos”, disse Ishmael Sessay, que corta madeira do parque mais antigo de Serra Leoa desde o ano passado. A demanda chinesa por paurosa, que atende a um crescente mercado doméstico de móveis, alimentou a extracção ilegal de madeira na África Ocidental, inclusive no sul do Senegal, onde florestas densas se esgotaram rapidamente nos últimos anos, apesar da proibição. O presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, proibiu as exportações depois que ele assumiu o poder em Junho de 2018, excepto a madeira já cortada. A extracção de madeira para uso doméstico é permitida, mas o governo diz que a extracção de madeira no parque vai muito além do necessário para satisfazer a demanda doméstica e não possui recursos para detê-lo.