“Qualquer medida económica sem resolvermos o problema do coronavírus é contraproducente”

O professor de Macroeconomia Yuri Quixina alerta que enquanto o Covid- 19 bloquear a economia, as medidas económicas não terão efeitos

Por:Mariano Quissola / Rádio Mais

O país observa o estado de emergência como medida primária para conter o risco de contágio e propagação do Covid-19. É caminho, certo?

Se a decisão foi de estado de emergência significa que a situação do Covid-19 para Angola é pior do que imaginávamos. O alerta da OMS foi a 31 de Janeiro e a maioria dos governos dormiram à sombra da bananeira, e só depois que casos começaram a entrar nos seus países é que começaram a tomar medidas de prevenção. Neste momento, a nossa luta é contra o vírus e qualquer medida que não estiver focada contra o vírus não terá interesse, porque será contraproducente. Portanto, ficar em casa é a melhor vacina contra o coronavírus de momento.

Em que medida a redução do número de ministérios e a revisão orçamental reduzem o impacto do Covid-19 sobre a economia?

Primeiro é preciso referir que o governo só ouviu o coronavírus, porque sempre dissemos aqui, no Economia Real, que o governo era muito gordo, que era necessário uma reestruturação da administração pública, e que era necessário tirar o peso do Estado na economia. Perdemos muito tempo, agora estamos a administrar remédio do início, quando o doente estava na sala de emergência, enquanto que o doente já está nos cuidados intensivos ou em coma. Reduzir ministérios com fusão ou soma de despesas é diferente da redução na perspectiva do Estado mínimo.

Qual é a diferença?

O tamanho do governo não se deve confundir com o tamanho da administração pública. Pode-se reduzir aritmeticamente os ministérios para 12 e não diminuir o peso do Estado na economia, porque isso não é reestruturação do sector público administrativo. Não fica garantido que essa redução pressupõe Estado mínimo, nem se traduz na melhoria e eficiência da prestação dos serviços públicos. Não há garantia da diminuição de procedimentos dos processos, que é o que mais nos preocupa, para melhorar o ambiente de negócios. Juntar Indústria e Comércio, por exemplo, não significa que todos os licenciamentos desnecessários deixem de existir. E mais: não sabemos qual é o impacto económico e financeira dessa redução aritmética. O que ganhámos com essa redução!

Não havendo ainda respostas sobre quanto poupamos, julga que isso não venha a produzir efeitos positivos?

Se for apenas somar ministérios, porque reduzimos aritmeticamente, naturalmente não vai funcionar, porque o tamanho continua.

E quanto à revisão orçamental, com o preço médio do petróleo com estimativa abaixo de USD 35?

Primeiro é que as medidas foram muito apressadas. As consequências da pandemia são sem precedentes na história e o governo já está apressado a fazer previsão de recessão apenas de 1,25%, mesmo sem sabermos a real dimensão do impacto do coronavírus sobre a economia. A maioria das agências internacionais e universidades estão continuamente a corrigir as previsões. Sem sabermos a real dimensão do problema, qualquer previsão do governo é como um caçador que dá tiro no ar sem ver o pássaro.

Afinal que medidas de políticas macroeconómicas devem ser tomadas num cenário como este?

Qualquer medida será contraproducente, porque as pessoas estão em casa. O que me preocupa é a inteligência técnica de acertar as medidas depois do vírus. Isso é que é importante. Os efeitos do coronavírus ainda são incalculáveis. Qualquer medida económica sem resolvermos o problema do coronavírus é contraproducente.

O BNA garante que as Reservas Internacionais Brutas, avaliadas em USD 16,39 mil milhões permitem importação de bens e serviços para os próximos 8 meses. É uma boa notícia?

É preciso esclarecer que as reservas brutas ainda carecem de subtracção das obrigações externas do país. O que fica como reservas líquidas podem fixarse abaixo de 10 mil milhões de dólares e só chega para impostação de bens e serviços de cinco meses. Como compreender a mensagem do governador do BNA, que aponta para oito meses? É uma estratégia de comunicação. O banco central deve ter uma estratégia de comunicação para não assustar o mercado.