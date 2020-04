A empresa angolana de telecomunicações, Angola Cables assegurou que o cabo submarino que liga Angola à Europa denominado WACS(West Africa Cable system), interrompido no passado dia 29 de Março, será restabelecido dentro de 10 dias

Por:Brenda Sambo

O Cabo submarino da Angola Cables denominado WACS que liga Angola à Europa que registou no passado dia 29 um corte nas regiões de Seixa (Portugal) e Highbridge na Inglaterra, poderá entrar em funcionamento dentro de 10 dias, segundo uma fonte da empresa em declarações a OPAÍS .

O trabalho de reparação e manutenção do cabo arrancou no passado dia 31 do mês de Março. Segundo a fonte, a equipa da Angola Cable está a trabalhar neste momento para restabelecer os serviços. Avançou que, no caso de Angola, por exemplo, o impacto será minimo, apesar de se registar, nesta altura, uma baixa qualidade dos serviços. Apesar de ser ainda prematuro, o engenheiro referiu que, a fricção entre o solo e o cabo submarino poderá estar na base do referido corte. Alegou, entretanto, que mui tas vezes os cabos submarinos são postos no leito do mar e, em determinadas vezes, podem raspar o solo provocando alguns danos.

“Nesta altura, ainda é cedo para definir a causa”, disse, tendo acrescentado que “o consórcio WACS está a trabalhar com a máxima prioridade para restabelecer o mais breve possível o sistema”, assegurou. Nesta momento, a empresa garante que o acesso aos conteúdos internacionais se mantém dispinível, dada a roubustez e redundância através dos Sistemas SACS (Sistema de Cabo que cruza o Atlântico) e o Monet que liga América do Sul -América do Norte. A instalação da ligação das comunicações submarinas entre Angola e o Brasil, Sistema de Ca bo do Atlântico Sul (SACS) e a do Brasil e os EUA designada (Monet) aconteceu em 2018. O SACS e o Monet para evitar questões de riscos ambientais e infra-estrutura foi implementado a cerca de 100 Km de distância para a garantir maior redundância nas comunicações dos clientes. Actualmente, 98% das comunicações ao nível do mundo säo feitas por via de cabos submarinos por garantirem maior fiabilidade de segurança e rapidez .

Sobre Angola Cables

Angola Cables é uma operadora de telecomunicações dedicada à comercialização de circuitos internacionais de voz e de dados atraves de cabos submarinos de fibra óptica. Legenda : Mais de 98% das comunicações no mundo ainda são feitas através de cabos submarinos