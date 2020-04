Carta do leitor:O vírus da violência

Caro director do jornal OPAÍS, A violência policial sobre as pessoas que andam nas ruas começa a preocupar, daqui a pouco começam as pedradas e a Polícia vai responder com mais força. E aí perderemos mesmo o controlo. O Coronavírus vai poder fazer o seu trabalho. Ou será que alguém quer que isto aconteça mesmo? há sempre mentes doentes para desejar o caos. O Governo deve reconhecer que não passou informação suficiente e nem esclarecedora sobre o assunto. Tem que trabalhar mais para as pessoas perceberem as razões de terem de ficar em casa. Violência só gera violência. Esta doença não se cura com cassetetes. Lucas Manuel Cidade do Kilamba