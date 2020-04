Centro do Mbonde Chapé assegurado com material gastável

O centro médico Mbonde Chapé tem material gastável e medicamentos e funciona normalmente, segundo o administrador Manuel Monteiro. Neste período de estado de emergência, apenas funcionam a sala de parto e o banco de urgência para casos de pediatria e medicina

Por: Stela Cambamba

A instituição recebeu recentemente meios medicamentosos e materiais gastáveis do depósito provincial da saúde em Luanda e da Direção Municipal de Saúde de Talatona. O diretor Manuel Monteiro disse ao jornal OPAÍS que quanto a estes meios estão bem servidos e, em função do período que vivemos, a unidade sanitária não regista muita enchente, porque alguns serviços não estão em funcionamento, com excepção da sala de partos e o do banco de urgências.

O responsável acredita que o material que tem vai durar mais tempo em relação aos dias normais de serviço, em que o abastecimento servepara apenas 10 ou 15 dias. A média diária de atendimento é de 500 a 600 pacientes nos serviços que tem a instituição, designadamente pediatria, medicina, consultas pré-natais, planeamento familiar, pluricultura e PAV. As patologias mais frequentes no centro médico continuam a ser a malária, doenças diarreicas agudas e doenças respiratórias. Segundo o administrador, a situação que aflige os trabalhadores e utentesé a diminuição das casas de banho, tendo em conta que duas deixaram de ser utilizadas porque os esgotos da sala de partos estão entupidos. Para além disso, a falta de fonte alternativa de energia é preocupante, já que o gerador está avariado, e se faltar energia da rede ficarão na escuridão, apesar de a sala de partos e o banco de urgências terem que funcionar 24/24.

Apesar de na circunscrição já haver água corrente, o centro em questão ainda depende do abastecimento por cisternas. Manuel Monteiro, defende que o centro deve ser orçamentado, tendo em conta a localização, uma zona periférica. Quanto os recursos humanos, lamentou o facto de a unidade sanitária continuar a precisar sobretudo de alguns colaboradores, como motoristas (tem apenas um, que trabalha só no período diurno). Às noites não se consegue fazer a transferência de doentes porque não háquem conduza a ambulância. Na área da limpeza há apenas uma funcionária. “Continuamos a precisar de 10 técnicos de enfermagem e três médicos, entre os quais dois pediatras e um clínico geral. Temos já uma médica especialista em ginecologia/ obstetrícia e dois clínicos-gerais. Precisamos ainda de pessoal da área administrativa, que actualmente conta apenas com o administrador”, acrescentou.