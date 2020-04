Cientistas chineses que procuram potencial tratamento com Covid-19 encontram anti-corpos ‘eficazes’

Uma equipa de cientistas chineses isolou vários anti- corpos que são “extremamente eficazes” para bloquear a capacidade do novo coronavírus de entrar nas células, o que pode ser útil no tratamento ou prevenção do Covid-19. Actualmente, não existe tratamento eficaz comprovado para a doença, que se originou na China e está a espalhar-se pelo mundo numa pandemia que infectou mais de 850 mil e matou 42 mil pessoas. Zhang Linqi, da Universidade Tsinghua, em Pequim, dis se que um medicamento fabricado com anti-corpos como os que a sua equipa descobriu poderia ser usado com mais eficácia do que as abordagens actuais, incluindo o que ele chamou de tratamento “limítrofe”, como o plasma.

O plasma contém anti-corpos, mas é restringido pelo tipo sanguíneo. No início de Janeiro, a equipa de Zhang e um grupo do 3º Hospital Popular em Shenzhen começaram a analisar anti-corpos do sangue colhido de pacientes com Covid-19 recuperados, isolando 206 anti- corpos monoclonais que mostravam o que ele descreveu como uma capacidade “forte” de se ligar ao vírus ‘ proteínas. Eles então realizaram outro teste para ver se podiam, realmente, impedir que o vírus entrasse nas células, disse ele em entrevista à Reuters. Entre os primeiros 20 ou mais anti-corpos testados, quatro foram capazes de bloquear a entrada viral e, desses, dois eram “extremamente bons”, afirmou Zhang.

A equipa agora está focada em identificar os anti-corpos mais poderosos e possivelmente combiná- los para reduzir o risco de nova mutação no coronavírus. Se tudo der certo, os desenvolvedores interessados poderão produzi- los em massa para testes, primeiro em animais e, eventualmente, em humanos. O grupo fez parceria com uma empresa de biotecnologia sinoamericana, a Brii Biosciences, num esforço para “avançar vários candidatos à intervenção profiláctica e terapêutica”, de acordo com um comunicado da Brii.

“A importância dos anti-corpos já foi comprovada no mundo da medicina há décadas”, disse Zhang. “Eles podem ser usados para tratar câncer, doenças autoimunes e doenças infecciosas”. Os anti-corpos não são uma vacina, mas poderiam ser dados a pessoas em risco com o objectivo de impedi-las de contrair Covid- 19. Normalmente, leva cerca de dois anos para que um medicamento chegue perto da aprovação para uso em pacientes, mas a pandemia do Covid-19 significa que as coisas estão a mover-se o mais rapidamente, disse ele, com medidas que antes seriam tomadas sequencialmente e agora são realizadas em paralelo. Zhang, que postou as descobertas on-line, espera que os anti- corpos possam ser testados em seres humanos em seis meses. Se eles forem eficazes nos ensaios, o uso real para o tratamento levaria mais tempo.

Outros especialistas pedem cautela

“Há várias etapas que agora precisam ser seguidas antes de poderem ser usadas como tratamento para pacientes com coronavírus”, disse Ben Cowling, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Hong Kong, quando a descoberta lhe foi descrita pela Reuters. “Mas é realmente emocionante encontrar esses tratamentos em potencial e ter a chance de testálos. Porque se conseguirmos encontrar mais candidatos, teremos um tratamento melhor ”, disse Cowling.