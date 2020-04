Medidas radicais da China teriam evitado mais de 700 mil casos da Covid-19, aponta estudo

As acções tomadas pelas autoridades chinesas reduziram o número de casos do novo Coronavírus a níveis muito baixos no seu território, mesmo assim o gigante asiático não está fora de perigo, advertem pesquisadores

As medidas rigorosas tomadas pela China durante os primeiros 50 dias da epidemia de coronavírus na cidade de Wuhan teriam evitado mais de 700 mil infecções. Dentre as medidas, é frisada a decisão de fechar completamente as fronteiras chinesas e impedir a expansão do vírus, aponta estudo publicado na Terça-feira (31) na revista Science. A pesquisa, realizada por pesquisadores da China, EUA e Reino Unido, propõe que o controlo drástico, estabelecido na capital da província de Hubei, deu tempo precioso a mais de 130 cidades chinesas. Depois que as autoridades chinesas ordenaram o encerramento de Wuhan, medida que foi vista inicialmente como dramática, no 50º dia da epidemia, o número de casos confirmados na China era de aproximadamente 30 mil..

“As nossas análises sugerem que, sem a proibição de viajar de e para Wuhan, e sem a resposta de emergência nacional, haveria mais de 700 mil casos confirmados da Covid-19 fora de Wuhan até agora. As medidas de controlo da China parecem ter funcionado, rompendo com êxito a cadeia de transmissões – prevenindo o contacto entre pessoas infectadas e susceptíveis”, destaca Christo pher Dye, um dos autores do estudo, citado pelo portal da Universidade Estadual da Pensilvânia, EUA. O estudo também aponta que nas cidades chinesas onde foram implementadas proibição de reuniões, fecho de zonas de entretenimento, suspensão de transportes públicos e outras medidas foram registados menos de 33% de casos durante a primeira semana do surto do que noutros municípios onde não foram implementadas medidas semelhantes. No entanto, ainda permanece o risco de reaparição da transmissão da doença. A China decretou a existência da preocupação do surgimento de um novo surto devido aos casos importados. Até 31 de Março, foram registados na China 771 casos vindos do exterior.