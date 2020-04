Mercado angolano será opção da FAB

Por: Mário Silva

A contratação do novo técnico da Selecção Nacional sénior masculina de basquetebol será angolano, segundo fontes da ligadas ao processo. O aperto financeiro que assola a Federação Angolana de Basquetebol (FAF) não permitirá recorrer ao mercado estrangeiro. Por isso, nos corredores do órgão que rege a modalidade no país vários nomes fazem morada, pelo que a escolha será feita nos próximos dias. Segundo a fonte deste jornal, a dívida com o técnico norteamericano William Voigt estará a volta do milhão e meio de dólares. Isso vai obrigar o presidente demissionário, Hélder Cruz “Maneda” a tecer algumas explicações sobre a sua gestão na FAB. Esta semana, a família do basquetebol mostrou-se agastada com a situação e esperam que o responsável seja objectivo na forma como contratou o técnico norte-americano.