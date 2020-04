O editorial:De repente, todos os cuidados

As autoridades administrativas do município do Andulo, 130 quilómetros a Norte da cidade do Cuito, província do Bié, iniciaram na Terça-feira a desinfestação de ruas da sede municipal, bairros e o mercado local, visando a prevenção do Covid-19. O Andulo merece aplausos, tal como merecem todos os municípios que estão a agir assim. Mas precisam de responder também a uma simples questão: porquê só agora? É que antes do Covid-19 outras doenças já matavam sem piedade e vão continuar a matar por falta destes cuidados. Será que isto agora é para sempre? É que de repente pode-se levar a desinfestação e água às comunidades. O Coronavírus tem ao menos esta vantagem, temporária, certamente.