Xyami shopping com novo horário de funcionamento

A administração do grupo Zhara informa aos clientes que desde o dia 29 de Março mudou o horário de funcionamento dos Xyami shoppings, passando a funcionar todos os dias das 08 às 16 horas, excepto o Xyami Shopping do Lubango que vai funcionar das 08 às 15 hoas

A medida de prevenção foi tomada devido à situação epidemiológica do novo Coronavírus – COVID- 19. O Grupo Zahara que controla actualmente os shoppings Xyami no país mudou desde o passado dia 29 o horário de funcionamento, passando a abrir às 8 até às 16 horas, com excepção do Xyami shopping do Lubango, província da Huíla, que estará aberto até às 15 horas De acordo com um comunicado da instituição a que OPAÍS teve acesso, o grupo faz parte de um sector de actividade estratégico da sociedade, porque serve necessidades humanas fundamentais. Por isso, está consciente da missão que nos é incumbida nestes tempos difíceis e da importância de manter as lojas abertas e abastecidas de produtos essenciais. Refere ainda ser também da responsabilidade do grupo, proteger os seus clientes e colaboradores em todas as lojas, shoppings e centros de distribuição. “Temos como prioridades absolutas a segurança e o bem-estar de todos”, lê- se no comunicado.

Por isso, “vamos continuar a responder a esta crise com o maior sentido de dever”, o grupo Zhara vai continuar a acompanhar o desenvolver da situação, assim como as orientações do Executivo, relativamente às medidas de prevenção, bem como do plano de contingência da COVID-19, nos termos exarados no Decreto Legislativo Presidencial Provisório Nº1/20 de Março.