Albertina Cassoma apela os cidadãos a ficarem em casa

Por:Mário Silva

A pivo da Selecção Nacional sénior feminina de andebol e do 1 de Agosto, Albertina Cassoma, apelou aos angolanos a ficarem em casa de modo a prevenir a propagação da Covid-19, que esta a assolar o mundo. Em declarações ao site do clube militar, Albertina Cassoma, uma das melhores jogadoras de África e do mundo, aconselhou todos acatarem as orientacoes anunciadas pelas autoridades sanitárias. “Vamos evitar colocar as mãos a boca e no nariz, porque são partes do corpo de facil contagio. Portanto, quando tivermos que tossir, espirrar e importante colocarmos o antebraço a boca, lavar as mãos com frequência com agua e sabão ou usar alcool-gel”, lembrou as medidas de prevenção.

Ainda assim, a craque das Pérolas Africanas clamou mesmo que todos fiquem em casa, porque só com união será possível vencer a pandemia do novo Coronavirus. Ao nível da equipa central das Forcas Armadas Angolanas, Albertina Cassoma já conquistou seis campeonatos nacionais, duas Taças de Angola, cinco Taças dos Clubes de Africa, quatro Tacas das Tacas e cinco Supertacas. Com a camisola da Selecção Nacional conta com dois títulos africanos de cadetes, um africano de júnior, também já teve participação nos Jogos Olímpicos do Brasil’2016, em dois mundiais de cadetes, um mundial de júnior e quatro de sénior. Alem destas conquistas, o seu curriculum desportivo também esta preenchido com prémios de MVP