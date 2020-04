Empresários aplaudem medida do BNA em adiar o pagamento do crédito

Empresários mostram-se satisfeitos com o adiamento de dois meses para o pagamento do crédito orientado pelo BNA, tendo em conta o Estado de Emergência no país

Por:Patrícia de Oliveira

O presidente da Comunidade de Empresas Exportadoras e Internacionalizadas de Angola ( CEEIA) Francisco Viana, aplaude a inciativa do BNA.Porém, apela ao surgimento de outros instrumentos de apoio às empresas para recuperar o lucro após o período do isolamento social. Caso a situação durar mais tempo que o previsto. “ É preciso outras medidas que permitam às empresas recuperar o lucro no período que ficaram sem produzir”, salientou. O responsável adiantou que associação que dirige elaborou um conjunto de propostas para apresentar ao Executivo nos próximos tempos.

Segundo ele, as instituições bancárias devem encontrar melhor mecanismo de modo a salvar à economia nacional e manter grande número de empresas “, frisou. Por sua vez , o presidente da Associação das Indústrias e Confecções de Angola (AITECA), Luís Contreiras, acredita igualmente ser uma medida assertiva que irá beneficiar as empresas. Pelo facto de algumas instituições que não produzem ou trabalham com serviços essenciais encontram- se encerradas por causa do Estado de Emergência no país. “ As empresas não estão a produzir e existe um déficit em termos de aquisição de lucro. Por essa razão, a paralisação pode dificultar em honrar os compromissos junto à banca comercial “, explica. No seu entender, as empresas são obrigadas a fazerem esforços financeiros para cumprir as orientações. “As empresas para pagarem salários precisam de produzir. Caso o Estado de Emergência seja prorrogado por mais 15 dias ,muitas empresas terão de fechar as portas sem data para reabrir “, disse.

O empresário acredita que a economia mundial irá registar crescimento negativo . “A economia está paralisada. As empresas que estão a funcionar é no sistema de rotação. O continente africano, principalmente Angola, vai ressentir com maior intensidade porque depende exclusivamente das exportações do petróleo”, ressaltou. Para ele, a pandemia da Covid- 19 irá piorar a situação económica no país que já enfrenta grandes dificuldades . O instrutivo do BNA suspende durante 60 dias por causa do Estado de Emergência no país . Beneficiam do instrutivo todos os clientes dos referidos bancos. Para o efeito , os clientes devem são solicitar por escrito ou em formato físico aos bancos que devem prestar informações de como proceder . Após dois meses, os bancos vão retomar com as actividade para a cobrança do crédito.