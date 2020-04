Horácio Mosquito pondera recondução na presidência do Caála

Para o ciclo olímpico que se avizinha, o presidente de direcção da formação do Huambo adianta que ainda não definiu se concorre ou não ao cadeirão máximo do clube

O presidente do Recreativo da Caála ( Huambo), Horácio Mosquito , não sabe se vai ou não concorrer às eleições para o ciclo olímpico 2020/2024. O dirigente desportivo adiantou que tem outras prioridades, por isso pondera a sua recondução no clube afecto ao Planalto Central. No seu discurso, Horácio Mosquito referiu que durante o seu consulado tiveram pontos positivos e negativos no que concerne à sua gestão. “Fizemos coisas boas ao longo do nosso consulado. Também damos a mão à palmatória pelas coisas menos boas que fizemos”, reconheceu o dirigente desportivo. Para o responsável, o Caála mantémse focado nos projectos ligados ao futebol angolano, uma vez que continua a fazer uma campanha regular. No Girabola, Campeonato Nacional de futebol, o Recreativo da Caála ocupa a sétima posição com 30 pontos na tabela classificativa. Com esta paragem devido à COVID-19, o Caála adoptou novos métodos de trabalho para os jogadores não perderem a forma desportiva. No âmbito do combate à pandemia, os atletas e jogadores estão a cumprir as orientações impostas pelas autoridades sanitárias.