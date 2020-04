País tem 162 casos suspeitos de contágio por Covid-19

O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da Republica, Pedro Sebastião deu a conhecer esta Quinta-feira (3) que o país registou até ao momento 162 casos suspeitos de contágio por Coronavirus e que estão montados cinco centros de quarentena para fazer face à situação.

Falando aos jornalista por altura da primeira semana de vigência do Estado de Emergência , Pedro Sebastião lembrou que durante os oito dias o país registou oito casos positivos dos quais dois óbitos e um recuperado.

O ministro de Estado assegurou que em todas as províncias do país “estão a criadas as condições para o acompanhamento e tratamento das situações locais, nomeadamente, com a criação dos centros locais de quarentena institucional e a preparação de locais para o isolamento e tratamento de casos testados positivos”.

De acordo com o governante, na Clínica Girassol estão internados dois cidadãos com testes positivos e no Centro da Barra do Cuanza está internado um caso positivo e dez suspeitos.

“Na Clínica da Endiama estão dois positivos e quatro suspeitos”, disse .

O coordenador da Comissão Interministerial para o combate ao Covid-19, acrescentou que estão neste momento 441 pessoas em quarentena institucional e destes 38 já tiveram alta médica .

Segundo anunciou, noventa e sete pessoas estão em quarentena no Centro do Calumbo 1 e 58 no Calumbo 2 e 54 cidadãos tiveram alta médica . Ainda sobre os cidadãos internados o ministro de Estado disse que 149 pessoas estão acomodados no hotel Victória Garden, 96 no Infortur na zona do Kilamba, e 77 em Viana .

Em quarentena domiciliar são neste momento 818 sendo que 478 em Luanda e em acompanhamento activo estão 500 cidadãos por estarem relacionadas com os oito casos conhecidos .

