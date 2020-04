Paulo Macedo já “dribla na FAB”

O ex-internacional angolano, Paulo Macedo, é o nome que mais se fala nos corredores da Federação Angolana de Basquetebol (FAB) para orientar a Selecção Nacional sénior masculina. Segundo uma fonte da FAB, o antigo jogador, que orientou o 1º de Agosto e conquistou o Afrobasket 2013, em Abidjan (Cote d’Ivoire), tem perfil para o cargo. Aliás, conhece o basquetebol angolano desde longa data, e, por isso, deverá ser chamado pela comissão de gestão presidida por Gustavo da Conceição. De acordo com a fonte deste jornal, o órgão que rege a modalidade no país tem um passivo agressivo com o técnico William Voigt, logo o presidente demissionário, Hélder Cruz, deve pronunciar-se. Paulo Macedo foi campeão africano com a camisola da Selecção Nacional e como treinador, por isso a escolha deverá recair nele. Na presente temporada, no 1º de Agosto, foi substituído por Walter Costa no comando técnico por enfrentar maus resultados