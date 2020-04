Saúde recebe 10 mil litro

No município de Cacuso foram beneficiados o orfanato do Lombe, com 100 litros, o hospital municipal, com 200 litros, o comando policial e a escola regional da Polícia com 200 litros cada

Por:Stela Cambamba

Foram ainda beneficiados na localidade o centro de reclusão com 150 litros, comando da 11ª brigada 250 litros, e no município sede, foram beneficiários o Governo provincial de Malanje, o hospital-geral, o beiral, a cadeia da comarca, o corpo de bombeiros, a Casa do Gaiato, todas com 200 litros, quando a Força Aérea recebeu 150 e o Ministério do Interior 300 litros de álcool. No Cuanza-Norte as instituições que beneficiaram foram o Governo provincial,l com 200 litros, e o SINSE, com 100 litros. Em Luanda, a acção começou ontem, com variadíssimas unidades programadas pela empresa, entre as quais se destaca o Ministério da Saúde, que será contemplado com 10 mil litros de álcool. Outras unidades como o Lar Kuzola, o centro de acolhimento Horizonte Azul, a cadeia de São Paulo, Comarca de Viana, a Remar, associações de Crianças e Adolescentes e a Administração de Talatona irão receber 200 litros cada. Entretanto, o Hospital Américo Boavida, a clínica Multiperfil, MISFRON e o beiral recebem 100 litros cada, assim como a RNT e IRSEA com 75 litros cada.