Agência da ONU mantém ajuda alimentar em África, apesar da pandemia do coronavírus

A agência de alimentos das Nações Unidas negociou um corredor humanitário para manter a ajuda alimentar a fluir no Sul da África, depois que muitos países fecharam as fronteiras para impedir a disseminação do coronavírus, disse uma autoridade na Quinta-feira

Até 45 milhões de pessoas no Sul da África enfrentam fome após uma seca devastadora e dois ciclones no ano passado, e há temores crescentes de que a crise possa ser agravada pelo surto do vírus. Lola Castro, directora do Programa Mundial de Alimentos da África Austral, disse que a África do Sul concordou em permitir que navios que transportam ajuda alimentar atraquem nas suas costas e a transportem para países como Zimbabwe, Malawi, Botswana e Namíbia, que enfrentam escassez de alimentos. Castro disse aos repórteres durante uma vídeo-conferência que a economia mais avançada de África, que declarou um bloqueio de 21 dias, concordou em “uma espécie de corredor humanitário”, uma medida que ajudaria a agência a continuar o seu trabalho. “No momento, estamos realmente mantendo as nossas distribuições alimentares normais, mas talvez no fututelefones serão conectados gratuitamente, usando os pacotes Free- Me da Telkom pelos próximos seis meses.

Em entrevista à imprensa na Quinta-feira, a ministra das Comunicações Stella Ndabeni- Abrahams disse que o governo respeitava o direito de todos à privacidade e que o banco de dados não seria usado para espiar cidadãos. Outros países, como Singapura, Coreia do Sul, Rússia e Alemanha, lançaram ou planeiam lançar aplicativos semelhantes. ro, dependendo do efeito do vírus e do sistema alimentar, especialmente nos pequenos agricultores (…) talvez veremos um aumento nos preços e no número de pessoas que precisam de assistência alimentar ”, disse ela. Mais de USD 400 milhões foram necessários para importar ajuda alimentar nos próximos três meses no Sul de África, que recebeu chuvas irregulares este ano, disse Castro. África registou mais de 6.650 casos de coronavírus e mais de 240 mortes, segundo um relatório da Reuters.

O continente já está a sofrer um enorme impacto económico devido a bloqueios com o objectivo de conter o vírus e uma queda acentuada na demanda global por commodities. A vida quotidiana foi revertida em muitos países africanos devido a duras paralisações que afectaram faixas de populações que dependem do comércio informal para viver. Matshidiso Moeti, director regional da Organização Mundial da Saúde para a África, disse que os governos africanos precisam equilibrar a necessidade de medidas físicas de distanciamento para garantir que as famílias tenham comida na mesa. “O potencial impacto económico é motivo de grande preocupação nos níveis sócioeconómicos mais baixos”, disse Moeti.

O Zimbabwe e as Nações Unidas fizeram um apelo conjunto por USD 770 milhões em ajuda humanitária para ajudar o país a lidar com a seca e o coronavírus, além de financiar os seus sectores de educação e saúde. O governo também lançou um apelo separado de USD 2,2 biliões de doadores estrangeiros e domésticos. O ministro da Saúde da África do Sul, Zweli Mkhize, disse que o número de casos confirmados de coronavírus subiu para 1.462, um aumento de 82 em relação a Quarta-feira, mas que as pessoas não devem ser levadas a uma falsa sensação de segurança por uma taxa mais lenta de aumento nos últimos dias. “Ainda é muito cedo. Precisamos sair e ir embora e encontrar mais e mais pessoas que poderiam ser positivas na comunidade”, disse ele. A Zâmbia relatou a primeira morte do país por coronavírus.