CASA-CE apela população angolana a respeitar o estado de emergência vigente no país

O presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola (CASA-CE), André Mendes de Carvalho, anunciou, ontem, em Luanda, que a coligação apoia a declaração do estado de emergência em vigor no país, devido à pandemia do novo Coronavírus, porém, reiterou a necessidade urgente de se encontrar uma solução para o problema dos cidadãos obrigados a permanecer em casa sem condições alimentares de sobrevivência

Por:Neusa Filipe

O político falava na conferência de imprensa alusiva ao oitavo aniversário da coligação, comemorado ontem, dia 3 de Abril. Na ocasião, André Mendes de Carvalho defendeu a necessidade de se tomarem medidas para evitar um contágio massivo nas cadeias e centros de detenção, atendendo a superlotação destes com presos e detidos. Sublinhou que o Executivo deve fornecer a todos os hospitais públicos meios de protecção individual contra o novo Coronavírus, e não apenas aos hospitais de referência, alegando que é nos bancos de urgência, salas de consulta e enfermarias dos hospitais públicos de grande e médio porte que acontecem os primeiros contactos entre o pessoal da saúde e as pessoas contaminadas. Apesar de ter apelado ao povo angolano a se manter em casa e cumprir as orientações sanitárias da Comissão Interministerial de Combate ao Covid-19, salientou que os meios empregues para impôr a lei durante o estado de emergência devem ser proporcionais, para não agravar o medo da população. Saudou, por outra, todos aqueles que se encontram na linha da frente no combate à pandemia.

A celebração

Sobre a celebração do oitavo aniversário da coligação, André Mendes de Carvalho referiu que os preparativos estavam em curso, para celebrar com dignidade a efeméride na província do Huambo, mas foram surpreendidos com a pandemia do novo coronavírus, forçando a alterações no programa. Apesar do contexto, apelou aos militantes a estarem unidos e redobrarem os esforços para o alcance dos objectivos que se impõem.